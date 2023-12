Imajo dovolj surovin? Iz Bruslja resno opozorilo za Evropo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potrebe po baterijah so vse večje in električni avtomobili so le del tega povpraševanja.

Potrebe po baterijah so vse večje in električni avtomobili so le del tega povpraševanja. Foto: Hyundai

Evropski proizvajalci avtomobilov so v velikem zaostanku pri zagotavljanju potrebnih materialov za želen obseg proizvodnje električnih avtomobilov.

Raziskavo je izpeljala organizacija Transport & Environment (T&E) iz Bruslja, ki je na podlagi javno dostopnih pogodb z dobavitelji razvrstila avtomobilske proizvajalce glede na raven zagotovljenih dobav v celotni dobaviteljski verigi izdelave baterij za električne avtomobile.

Na vrhu sta bila Tesla in BYD, Evropejci pa občutno zaostajajo - po oceni T&E so evropski proizvajalci zagotovili le 15 odstotkov materialov, ki jih bodo do leta 2030 potrebovali glede na želen obseg proizvodnje električnih avtomobilov.

"Opazili smo vidno razliko med prodajnimi cilji in strategijami za zagotavljanje ključnih rudnin," je dejala Julia Poliscanova iz T&E.

Kitajski CATL je največji svetovni proizvajalec baterij. Foto: AP / Guliverimage

Načrtovani Volkswagnov kompleks za proizvodnjo avtomobilskih baterij Foto: Volkswagen

Litija po zdajšnjem obsegu pridobivanja ne bo dovolj za vse

Do leta 2030 se bo po oceni T&E potreba po litiju povečala za štirikrat in tega leta bi skladno s trenutnimi proizvodnimi kapacitetami primanjkovalo 390 tisoč ton litija. Pri T&E poudarjajo potrebo po sprejetih strategijah, ki bi pospešile pridobivanje tega materiala.

Prav potrebne količine materialov za baterije bodo eden izmed pomembnih adutov kitajskih proizvajalcev, ki imajo nekatere največje dobavitelje in bodo imeli predvidoma zato tudi boljše nabavne cene.

Tesla in BYD slabo dokazujeta trajnostno pridelavo materialov za baterije

Zagotovljene kapacitete litija pa so bile le eden izmed ocenjevalnih dejavnikov analize pri T&E. Težav z njim nimata Tesla in BYD, ki sta trenutno tudi najuspešnejša pri proizvodnji električnih avtomobilov, je pa bruseljska organizacija pri obeh proizvajalcih pogrešala več dokazov o odgovornem pridobivanju litija. Pri tem so evropski proizvajalci veliko boljši kot na primer BYD, ki na tem področju sploh še ne zagotavlja dokazil.

T&E je izpostavil Teslo, BYD, Volkswagen, Ford, Renault in Stellantis kot avtomobilske organizacije, ki imajo sklenjene dolgoročne pogodbe za dobavo dovolj velikih količin litija oziroma imajo načrte, kako spremeniti kemijsko sestavo svojih baterij in s tem zmanjšati potrebo po litiju.

V Bruslju so ob tem analizirali tudi podporo proizvajalcev na račun zagonskih podjetij, ki raziskujejo baterijske komponente in postopke rudarjenja potrebnih surovin zanje. Taka sodelovanja že imajo pri Volkswagnu, Stellantisu, Mercedes-Benzu in Renaultu.