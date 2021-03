Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hyundai je pred dnevi razkril svoj prvi namenski avtomobil z električne platforme. Čeprav avtomobil nosi ime ioniq 5, ima le malo povezave z modelom ioniq kot ga poznamo. Novi avtomobil bo sodeč po specifikacijah odlično izkoristil prednosti električnih platform in obenem kupcem ponudil tudi vso bolj ali manj samoumevno praktičnost (vlečna kljuka, strešni nosilci, dodatni sprednji prtljažnik …).

Začetno serijo "project 45" bodo očitno razprodali

Korejci so po razkritju za ioniqa 5 dobili 236 tisoč povpraševanj. To sicer niso klasične rezervacije, ki jih Hyundai za novo vozilo tudi ni zbiral v vseh evropskih državah. Pred tedni je bilo tako mogoče ioniqa 5 rezervirati v Avstriji, v Sloveniji pa še ne. Za začetno serijo vozila z imenom project 45 so prejeli trikrat toliko rezervacij kot bo teh začetnih različic v omejeni seriji sploh na voljo.

Hyundai bo ioniqa 5 na ceste pripeljal predvidoma v drugem četrtletju letošnjega leta. Poleti ga pričakujemo tudi v Sloveniji.