Hyundai: še naprej razvoj klasičnega motorja, taki so razlogi

Hyundai je skupaj s Kio izdelal tehnološko zelo napredno električno platformo in prek nje na ceste tudi že poslal prva avtomobila – hyundaia ioniq 5 in kio EV6. Kljub velikim vlaganjem v program visokotehnoloških električnih avtomobilov pa bo Hyundai še naprej moral razvijati tudi klasične motorje z notranjim izgorevanjem. Trenutno bo največji izziv izdelati nov motor po standardih Euro 7.

To je ob predstavitvi in testnih vožnjah s prototipoma N vision 74 in RS22e povedal Albert Biermann, danes tehnični svetovalec Hyundaia, nekoč pa vodja njihovega športnega oddelka in še pred tem tudi BMW-jevega programa avtomobilov s črko M.

Globalni proizvajalci morajo razvijati različne pogone

"Smo globalni proizvajalec in zato moramo še naprej razvijati motorje z notranjim izgorevanjem. Nekateri deli sveta z elektrifikacijo močno zaostajajo," je povedal Biermann. Že v Evropi, ki je z letom 2035 zapisana prodaji le še električnih vozil, so razlike med državami na področju infrastrukture zelo velike. Na svetovni ravni so med celinami te razlike trenutno še večje.

Hyundai bo tako do nadaljnjega še razvijal klasične motorje, sicer pa so Korejci zelo aktivni tudi na področju pogonov na osnovi vodika.

"Dizel bo živel tudi po letu 2035 …"

Podobno je v našem nedeljskem intervjuju povedal tudi Iztok Seljak, glavni direktor Hidrie Holdinga. Medtem ko morajo za Evropo razvijati elektropogone, je na drugih področjih tudi klasičen dizelski motor še zelo aktualen. Za razvojnike bo lahko tudi vir zaslužka, s katerim bodo financirali razvoj elektropogonov.

"Ta konec dizelskega motorja pa seveda ne bo že leta 2035. Imamo še tovorni program, avtobuse, tovornjake, kmetijsko mehanizacijo, pa tudi potrebo po dizlih zunaj Evrope. Na področju klasičnega motorja bomo ostali uspešni kar najdlje, ker je to pomembna osnova tudi za ponovno investiranje rezultata iz teh poslov v nove projekte zelene mobilnosti," je povedal Seljak.