V začetku leta smo poročali o načrtih Hyundaija, da bi lahko v Evropo pripeljali model casper - ta avtomobil je bil do zdaj na voljo le v Južni Koreji. Za Hyundai je iz evropskega vidika zanimiva predvsem električna različica takega malčka, saj imajo z modelom i10 na evropskem trgu že ustrezen bencinsko gnan mestni avtomobil.

Inster v Evropo z več kot 300 kilometrov dosega

Zdaj je Hyundai take namere tudi uradno potrdil - na osnovi casperja bodo izdelali nov avtomobil, ki bo imel električni pogon in z imenom inster so Korejci uradno potrdili prihod avtomobila v Evropo. Za zdaj so razkrili le nekaj napovednih fotografij, v celoti pa insterja razkrili na avtomobilski razstavi v korejskem Pusanu.

Tehnični podatki za zdaj niso znani, izjema je le doseg - Hyundai po standardu WLTP obljublja doseg do 355 kilometrov, kar za (pri)mestni avtomobil ni slabo. V praksi bo doseg znašal vsaj 250, morda tudi prek 300 kilometrov. V mestu so porabe manjše in se zato vozniki tudi lažje približajo WLTP meritvam kot pri večjih vozilih s kombinirano vožnjo, ki vključuje tudi večji delež avtocest.

Najpomembnejši podatek bo kajpak cena; po neuradnih napovedih naj bi inster v Evropi stal od 20 tisoč evrov naprej. Tega Hyundai še ni potrdil.

Foto: Hyundai

