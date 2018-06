Hrvati s cestnim bojkotom proti dragemu gorivu?

Tako Hrvati na družbenem omrežju Facebook napovedujejo in vabijo k udeležbi k protestu. Foto: Facebook - stop rastu cijena goriva

Ko je prejšnji mesec cena goriva v sosednji Hrvaški prešla mejo desetih kun, so bili prebivalci ogorčeni. Magična meja, ki se do zdaj ni zdela dosegljiva, je pri ljudeh povzročila precej nezadovoljstva, nekateri pa so šli še korak dlje in na družbenem omrežju Facebook ustvarili skupino ''Stop rastu cijena goriva - građanska inicijativa'' oziroma prevedeno ''Stop rasti cen goriv - državljanska pobuda''.

Priljubljenost skupine strmo narašča, zato ima zdaj že skoraj 25 tisoč članov, za prihodnji petek ob peti uri popoldan pa napovedujejo veliki državljanski protest. Vsem nezadovoljnim prebivalcem svetujejo, naj v znamenje protesta in nestrinjanja z vladno politiko glede določitve cen goriv ob tej uri sredi ceste ugasnejo avtomobil.

Največja težava so visoke trošarine



Za liter bencina je v povprečju potrebno na hrvaškem odšteti 1,44 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,36 evra. Gre za približno 8 oziroma 9 centov višje cene v primerjavi z mesecem prej, posledice dviga pa gredo najverjetneje na račun turistične sezone. Pri nas sta se podražila dizel in neosvinčen 95-oktanski bencin ter dosegla najvišjo ravni po novembru 2014 oz. juniju 2015. Liter 95-oktanskega bencina po novem stane 1,363 evra oz. 1,2 centa več kot doslej, cena dizla pa se je zvišala za 1,4 centa na 1,310 evra.



Prejšnjo podražitev so pri nas ublažili z nižanjem trošarin, Hrvati pa se za ta korak niso odločili in cena goriva je strmo poskočila. Hrvaški avtoprevozniki se že več let borijo za zmanjšanje trošarin na gorivo, zdaj pa so se jim pridružili še državljani, ki zahtevajo znižanje trošarin.

Na hrvaških cestah bi lahko hkrati obmirovalo 40 tisoč avtomobilov

Če se je vse začelo pri naših sosedih, pa se je nezadovoljstvo hitro razširilo še na sosednje države. Posledično povsem enak protest napovedujejo v Srbiji za 12. junij in v Bosni in Hercegovini za 10. junij. A hrvaški mediji že poročajo, da se zna prihodnji petek pri njih zgoditi prometni kolaps države. Po prvotnih napovedih naj bi v protestu sodelovalo tudi do 40 tisoč voznikov, njihovo sporočilo je jasno - vlada naj zniža cene goriva pod devet kun.

Ker bo protest v Bosni namenjen prvotnemu testu, bodo nadaljnji koraki odvisni predvsem od učinka prvega protesta, a še vedno priporočamo, da se vozniki na ta dan raje izognejo večjim mestom, ki bodo najverjetneje najbolj prizadeta.