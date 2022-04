Hrvaški superšportnik: izjemni posnetki zadnjega testa

Foto: Rimac Automobili Rimac je koncept svojega drugega avtomobila pred šestimi leti razkril na avtomobilskem salonu v Ženevi, lani pa so na osnovi tega koncepta predstavili tudi serijski avtomobil. Že ime nevera je zelo močno, enako Rimac z njim tudi predstavlja superšportnika presežkov in izjemnih zmogljivosti. Po obveznem "crash" testu so zdaj na severu Švedske, to je na testnem poligonu Pirellija, opravili še zadnji dvotedenski test na snegu oziroma ledu. Ta podlaga za lastnike nevere ne bo najpomembnejša, a po besedah Mateja Rimca so bili tudi ti testi pomembni za zadnje fine nastavitve avtomobila.

Video - testiranje na severu Švedske

Izjemne zmogljivosti avtomobila, vrtoglava bo tudi cena

Rimac nevera ima baterijo s kapaciteto 120 kilovatnih ur, elektromotorji pa imajo skupno sistemsko moč 1.914 "konjev" in 2.360 njutonmetrov navora. Do sto kilometrov na uro ta avtomobil pospeši v le 1,85 sekunde, najvišja hitrost znaša 412 kilometrov na uro. Neuradno je to serijski avtomobil z najhitrejšim pospeškom na svetu.

Cena za avtomobil uradno še ni znana, predvidoma pa bo znašala vsaj okrog 2,4 milijona evrov. Rimac je za nevero dobil 150 naročil, kar je mnogo več od le šestih izdelanih primerkov njihovega prvega avtomobila - to je bil concept one iz leta 2016.

