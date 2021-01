Guma, ki bo zdržala 128 tisoč kilometrov?

V ZDA so lani za poltovornjake in športne terence že predstavili podobno pnevmatiko one HT.

V ZDA so lani za poltovornjake in športne terence že predstavili podobno pnevmatiko one HT. Foto: Nokian Tires

Nokian je kot finski proizvajalec gum, ki ima v Ivalu tudi najsevernejši evropski center za testiranje gum, znan predvsem po zimskih pnevmatikah. Že več let pa je del njihove ponudbe tudi tako imenovana celoletna guma. To je sicer zimska guma z oznako M+S, ki pa jo je mogoče precej solidno uporabljati tudi poleti.

Nokian je začel te gume naprej razvijati, ker se je moral odzvati na produkte tekmecev, sprva predvsem Michelina. Zdaj pa želijo Finci s tako imenovano celoletno gumo narediti pomemben preboj naprej in ponuditi nekaj, česar na trgu pnevmatik še nismo bili vajeni.

Nokian bo v celoletni pnevmatiki prvič uporabil večji delež aramidnih vlaken, ki so toplotno odporna in močna sintetična vlakna. Foto: Nokian Tires

To je guma, s katero bi lahko prevozili več kot 128 tisoč kilometrov, je poročala revija Car and Driver. Nokian razvija pnevmatiko z oznako One, ki so jo Finci razvili posebej za severnoameriški trg. Tam so lani za poltovornjake in športne terence že predstavili podobno pnevmatiko one HT.

Pri Nokianu so prepričani, da lahko izpolnijo obljube o dolgotrajni vzdržljivosti pnevmatike. Ključ do takega preboja pa vidijo v uporabi drugačnih materialov. To bo predvsem večji delež aramidnih vlaken, ki so toplotno odporna in močna sintetična vlakna. Sintetično vlakno para-amid je tudi komercialno bolj znani kevlar.

Nokian je najbolj znan po proizvodnji zimskih pnevmatik. Foto: Nokian Tires

Najbolj vzdržljiva zimska pnevmatika za dobrih 40 tisoč kilometrov

Nokian ta vlakna že precej uporablja v svoji zimski pnevmatiki hakkapeliitta, tokrat pa jih bodo prvič vgradili tudi v celoletno pnevmatiko. Ta vlakna bodo ojačala bočnico in obenem izboljšala odpornost pnevmatike proti cestnim luknjam.

Nova pnevmatika bo v ponudbi zamenjala model entyre 2.0 in v primerjavi s tem naj bi imela boljše vozne lastnosti na mokri cesti, manjši bo tudi kotalni upor.

Samo za primerjavo: na zadnjem testu zimskih gum evropskih avtomobilskih klubov (v Sloveniji AMZS) je imela najmanjšo obrabo Michelinova zimska pnevmatika. Z njo bi, sodeč po rezultatih testa, lahko prevozili do 43 tisoč kilometrov.