Grški voznik svoj taksi spremenil v disko #video

Grški voznik taksija Konstantinos Bekio je postal pravi hit v domačem mestu, saj je svoj taksi spremenil v premični disko. Ugotovil je, da so zaradi epidemije vsi njegovi potniki žalostni ali resni, zato je sprva za dvig razpoloženja izbral dobro glasbo, zdaj pa je naredil še korak naprej in v svoj taksi vgradil čisto prave disko luči.

"Videl sem, da so bili ljudje pod stresom, žalostni, vsi so bili slabe volje, zato sem sprva prižgal radio z glasbo. Ko sem povečal glasnost, sem videl, da je bilo ljudem všeč, zabavali so se in se imeli dobro. Tudi če je bila vožnja kratka, so iz avta prišli veseli. Tako se je začel disko taksi," je za Reuters povedal Bekio.

Pri okraševanju avta mu je pomagal 11-letni sin

Čeprav Grčijo epidemija covid-19 ni prizadela tako močno kot druge evropske države, je velik udarec doživelo gospodarstvo. Še posebej trpijo lastniki barov, restavracij in nočnih klubov, ki so morali že marca zapreti svoja vrata. Takrat je svoje delo kot voznik taksija v mestu Thessaloniki na severu Grčije opravljal tudi Bekio.

Disko taksi ni všeč vsem potnikom, nekateri pa so navdušeni. "Izboljša razpoloženje v prvih petih minutah vožnje," je zadovoljstvo izrazila Ioanna Kargiannidou, njegova stalna stranka. Pri opremljanju taksija je Bekiu pomagal njegov 11-letni sin, vožnja z disko taksijem pa ni nič dražja. Želi si le izboljšati razpoloženje ljudi, zato bo to počel vse do konca epidemije.

Konstantinos Bekio je našel način, kako ljudem v epidemiji izboljšati razpoloženje. Svoj taksi je spremenil v potujoči disko ter s tem poskrbel, da potniki, tudi če vožnja traja le nekaj minut, pozabijo na težave in se prepustijo glasbi. Foto: Reuters

Foto: Reuters