Gorenjska cesta bo jutri polna športnih avtomobilov #foto

Po lanski zelo uspešni in dobro obiskani avtomobilski prireditvi na Hrušici se tja jutri vrača veliko slovenskih navdušencev s športnimi avtomobili. Na cesti na Hrušico, ki je v neposredni bližini Jesenic (na nasprotni strani avtoceste), se bo čez dan v več vožnjah predstavila zelo raznovrstna skupina avtomobilov. Med njimi najdemo superšportnega lamborghinija aventadorja, pa lotusa exige, porscheja 911 turbo S, nov model alpine A110, celo vrsto klasičnih športnih avtomobilov (ford mustang, renault megane RS, ford focus RS, toyota GT86, BMW M3, BMW M4, maserati GT4200, hyundai i30 N, subaru impreza, toyota yaris GR …), pa tudi nekaj posebnosti, kot sta westfield aerorace in študentska formula. V konkurenci 75 prijavljenih voznikov je mogoče najti tudi zastavo yuga in zastavo 101.

Vsi našteti so seveda serijski avtomobili, saj gre za drugačen tip dogodka, kot smo ga pred kratkim videli z gorsko dirko za EP v Ilirski Bistrici.

Skupno bo izpeljanih pet voženj. Prva bo namenjena treningu, druga in tretja za doseganje primerjalnega časa, zadnji dve pa sta nato namenjeni vožnji "na prosto". Dogodek organizirajo KŠD Hrušica, Vnylspec in Pure Drivers Club.

Foto: David Smole

Foto: David Smole

Foto: Tine Kušar