Gašperjev izziv: Je mogoče oblačiti jakno s kozarcem vode v roki?

Prvo pravilo varnosti na cesti se navezuje na vse voznike, ne le na najbolj "sveže". To pravilo veleva, da odstraniš vse motnje, ki bi lahko vplivale na tvojo zbranost. Na prvi vožnji zato ne boš svoje jokajoče mlajše sestre peljal v vrtec ali svojih bučnih prijateljev na zabavo.

Ko je v avtomobilu prisoten vsaj en moteč dejavnik, se tvoja zbranost precej zmanjša, zato boš prvič vozil z izklopljeno glasbo, svoj telefon pa boš varno odložil v torbo. Najbolje je, da za prvo vožnjo za sovoznika izbereš zanesljivega in izkušenega voznika.

Gašper Bergant te poziva, da podpišeš posebno zaobljubo in s tem sodeluješ tudi pri družbeno odgovorni akciji podjetja Regia in Zavoda Varna pot.

Kako so se mimoidoči odrezali pri Gašperjevem najnovejšem "vratolomnem" izzivu? Preveri v videu:

Včasih z mislimi odtavaš v svoj svet, ko se vrneš, pa nimaš pojma, kaj se je medtem dogajalo v resničnem svetu. To se ne zgodi samo med sanjarjenjem. Enako se dogaja, če med vožnjo govoriš po telefonu, saj tudi preprosto zvonjenje telefona ni tako nedolžna stvar.

Takrat postaneš dobesedno slep za vse dogajanje okrog sebe, pa se tega sploh ne zavedaš – ne opaziš jumbo plakatov, otrok, ki se igrajo ob cesti, in semaforjev.

Možgani namreč zmorejo naenkrat obdelovati samo eno kompleksno opravilo. Ko hkrati želiš opraviti več kot eno stvar, v resnici samo hitro preskakuješ med aktivnostmi. Medtem ko se ukvarjaš s klepetavim sopotnikom, iščeš steklenico vode ali se pogovarjaš po telefonu, postaneš povsem slep za promet.

Mirna in osredotočena vožnja je sicer videti dolgočasna, ampak samo na prvi pogled. Pravzaprav gre za zahtevno veščino. Osredotočen moraš biti na cesto, obdajajo te različne motnje, ki si želijo priboriti tvojo pozornost. Sam se moraš odločiti, ali jim boš popustil.

Za začetek bo veliko lažje, če se boš držal znanih cest. Seveda se boš moral navaditi tudi zahtevne vožnje po avtocestah, pa vendar naj bodo prve vožnje namenjene temu, da se navadiš upravljanja vozila.

Vožnja ni nič zastrašujočega, zahteva pa res veliko odgovornosti. Vsakokrat, ko se usedeš za volan, odločaš o varnosti vseh udeležencev v prometu.

Pet stvari, ki jim moramo reči stop

Zavod Varna pot je v ta namen pripravil izobraževalna predavanja 5 x STOP je COOL, namenjena srednješolcem, ki so tik pred tem, da postanejo vozniki, pa tudi mlajšim dijakom.

5 x STOP je COOL pomeni, da rečemo stop hitrosti, alkoholu, drogam in drugim psihoaktivnim snovem, uporabi mobilnih telefonov ter agresivnemu obnašanju.

Ste vedeli, da …

… že ena alkoholna pijača lahko vpliva na vožnjo in zmanjša možnost reagiranja ter poveča možnost sprejemanja napačnih odločitev?

… so pod vplivom alkohola prizadeti naš vid (nejasno, dvojno vidimo in smo občutljivi na svetlobo), ravnotežje (dobimo mehke roke in noge ter težko lovimo ravnotežje), govor (govorimo preveč in nerazločno) in sluh (vseh glasov ne dojemamo dobro)?

… alkoholiziran voznik vozi prehitro, slabo obvladuje in ohranja smer vožnje, ne uporablja smernih kazalcev, ne upošteva luči na semaforju, kar vse privede do povečanja možnosti za prometno nesrečo?