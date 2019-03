Gasilska akcija: BMW i8 so potopili kar v vodo

Zaradi povečane količine vgrajene elektronike in baterij so se gasilci bali ponovnega vžiga. BMW i8 so zato potopili v rezervoar z vodo.

Zaradi povečane količine vgrajene elektronike in baterij so se gasilci bali ponovnega vžiga. BMW i8 so zato potopili v rezervoar z vodo. Foto: Brandweer Midden-en West-Brabant

Bo takšno gašenje postalo praksa tudi drugod?

Preden so ta športni avtomobil v celoti potopili v vodo, so že zatrli ogenj, toda zaradi vgrajene elektronike, baterij in vnetljivih materialov niso želeli tvegati ponovnega vžiga. Zaradi varnosti so potem celoten avtomobil potopili in preprečili kasnejši samovžig tega priključnega hibrida.

Potem ko so i8 dvignili iz vode in postavili na cesto, so morali poskrbeti še za varno odtekanje vode. Vse tekočine so morali zajeti in jih primerno shraniti, saj je v njih zaradi elektrificiranega pogona nadpovprečno veliko strupenih snovi.

Se pa ob tem poraja vprašanje, ali bodo morali gasilci v primeru elektrificiranega avtomobila vedno izvesti takšen postopek. Po drugi strani se s takšnim posegom avtomobil v celoti uniči in se ga tako rekoč ne da več popraviti. V primeru ognja na enem delu avtomobila bi se slednjega še nekako dalo popraviti.

Potem ko so i8 spustili na trdna tla, so morali še ujeti vso vodo in jo zaradi povečanih koncentracij kislin in strupenih snovi primerno shraniti. Foto: Brandweer Midden-en West-Brabant