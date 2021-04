Gardsko jezero: “potop” za ta dragoceni ferrari #foto

Cesta Via Achille Grandi pri Sirmioneju je se zaključi s klančino, namenjeno za dostop vlečnih vozil z različnimi plovili do Gardskega jezera. Po tej klančini se je zdaj nepričakovano zapeljal dragoceni ferrari in sicer model 812 GTS, vreden več sto tisoč evrov. Italijanski mediji poročajo, da ga je lastnik pustil parkiranega v nevtralni prestavi in pri tem ni zategnil ročne zavore.

Vklop sistema za obisk avtopralnice?

Avtomobil resda ni zapeljal v zelo globoko vodo, vseeno pa tak delni “potop” lahko tudi resneje poškoduje avtomobil. Vseeno pa ima tak ferrari tudi več zaščitnih sistemov, ki bi morali preprečiti neprevidnim voznikom, da jim avtomobil na klančinah tako pobegne. Za kaj takega mora voznik vklopiti enak sistem, kot da bi ferrarija pripeljal v avtopralnico. Ferrari namreč ob nevtralni prestavi vselej preventivno zategne zasilno ročno zavoro, le ob vklopu tega sistema pusti prosti tek avtomobila.

Ferrarija 812 GTS sicer poganja 6,5-litrski motor V12 z močjo 588 kilovatov (800 “konjev”). Leta 2018 je Ferrari ta motor predstavil kot najmočnejši atmosferski motor v serijskem avtomobilu vseh časov. Do 100 kilometrov na uro pospeši v 2,9 sekunde, najvišja hitrost znaša 340 kilometrov na uro.