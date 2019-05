Garaža v Ljubljani: v njej je bilo 60 ferrarijev #foto

Lastniki prestižnih avtomobilov znamke Ferrari iz avstrijskega kluba so v Slovenijo prispeli v četrtek, danes pa se bodo vrnili nazaj proti domu. Njihov center bivanja je bila Ljubljana. Med drugim so se peljali tudi do Trsta in Postojne, včeraj pa so se že potepali tudi po Avstriji. Ponoči so bili ferrariji parkirani v garažni hiši pod hotelom Intercontinental.

Napis, ki pove vse. Ferrari 599 GTB fiorano iz omejene serije 50 primerkov F1 60 Alonso edition. Foto: Andrej Vrh Izstopal je eden izmed 40 izdelanih ferrarijev iz omejene serije ob 60-letnici zmag v F1

Ferrarijev je bilo natanko 60. Med njimi omenimo štiri ferrarije 458 speciale, pet ferrarijev GTC4lusso in tudi en model ferrarija 812 superfast. V zbrani druščini pa je najbolj izstopal ferrari 599 GTB, ki je del omejene serije fiorano F1 Alonso edition.

Ferrari je to serijo predstavil konec leta 2011, z njo pa je obeležil svojo 60-letnico zmagovanja v formuli ena. Osnova je bil model 599 GTB fiorano s paketom HTGTE za izboljšano vodljivost. Izdelali so le 40 primerkov, tako da je to eden najbolj redkih ferrarijev na trgu. Cena takega avtomobila danes na trgu zlahka preseže pol milijona evrov.

Dvanajstvaljnik je le osnova čistokrvnega športnega avtomobila

Avtomobil poganja šestlitrski motor V12 z močjo 456 kilovatov (620 'konjev') in 608 njutonmetri navora. Do 100 kilometrov na uri pospeši v dobrih treh sekundah in doseže najvišjo hitrost okrog 330 kilometrov na uro.

V primerjavi s klasičnim modelom ima ferrari iz te omejene serije (poleg paketa HGTE) tudi trše vzmeti, prilagojene blažilnike, manjšo oddaljenost od tal, krajše prestave menjalnika, prilagojeno elektroniko motorja in tudi nekoliko nižji zvok motorja.

Model 599 GTB fiorano so pri Ferrariju prenehali izdelovati leta 2012, ko ga je nasledil model F12 berlinetta. Predlani je bil njen naslednik še model 812 superfast.

Obisk avstrijskih gostov s ferrariji v Sloveniji:

Foto: Andrej Vrh

