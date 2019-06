Francozi praznovali v Ljublani: kateri je v oči padel vam? #foto

Kako hitro leti čas - Citroën praznuje 100-letnico. Gre za idealen trenutek, da pokukamo v preteklost in se spomnimo, kako so Francozi krojili prihodnost avtomobilske industrije. Za en dan se je v središču Ljubljane, tik ob Tromostovju, postavilo na ogled 29 starih in edinstvenih citroënov.

Hoja po robu

Za Citroën je bilo tako kot nekoč kot tudi danes značilno predvsem funkcionalno udobje, ki vključuje tako udobno vožnjo, ''zofaste'' sedeže, udobnost bivanja, svetlobo kot prioriteto, odlagalne površine in vzmetenje, tehnologijo ter napredne sisteme za pomoč pri vožnji.

Toda čeprav so s svojimi inovacijami hodili po robu (zato so tudi v veliki meri spreminjali svet avtomobilizma), znamko v največji meri zaznamujeta udobje in napredno vzmetenje. Mnogi radi pozabijo, da je ravno francoski avtomobilistični gigant v svojih 100 letih obstoja vpeljal številne nove tehnologije in funkcije, s katerimi je potniški prostor vseh njegovih modelov čim bolj udoben in hkrati eleganten. Rezultat so nešteti izumi ter inovacije, ki jih uporabljamo še danes in jih več kot tri četrt stoletja po njihovi predstavitvi številni proizvajalci še vedno vgrajujejo v nove avtomobile.

Ustanovil podjetje in čez tri mesec že imel prvi model

Če želimo vsaj deloma Citroënovo zgodovino postaviti v kontekst, se moramo vrniti v leto 1878. Tistega leta, natančneje petega februarja, se je namreč rodil ustanovitelj znamke André Citroën. Kot uradni datum ustanovitve podjetja Citroën velja 11. april 1919, že sedmega julija istega leta pa je na cesto zapeljal prvi avtomobil. Ostalo je zgodovina - sloves o udobju Citroënovih avtomobilov se je kmalu razširil daleč onstran meja Francije.

Ob Tromostovju je bilo mogoče videti kar 29 Citroënovih legendarnih avtomobilov. Vsak je bil nekaj posebnega in vsak je s svojo zgodbo pisal avtomobilsko prihodnost. Na ogled so jih postavili člani Citroën kluba Slovenije, ki ima že 600 članov. Na Stritarjevi ulici so v oči zagotovo najbolj padli traction avant, 2 CV, DS 19 in DS 21 in velikanski HY.

Posebna serija modelov

Ob praznovanju 100-letnice je Citroën predstavil tudi posebno serijo vozil Citroën Origins. Na voljo so štirje modeli vozil: C3, C3 aircross, C4 spacetourer in grand C4 spacetourer.

Različice, ki so na voljo od marca 2019, so nastale v počastitev 100 let ustvarjalnosti in drznosti. Vsak model je na voljo v treh barvah karoserije: v črni, beli in sivi. Modeli posebne serije se od redne prodajne linije razlikujejo po grafičnih elementih Origins v bronasti barvi.

