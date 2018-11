Francija umika predsednika Renaulta, kdo bo naslednik?

Umik je za zdaj začasen

Kot smo pisali včeraj, bodo Ghosna Japonci aretirali zaradi domnevnih kršitev japonskih finančnih zakonov. Ghosn je očitno nekaj let prijavljal prenizek osebni dohodek in ob tem neupravičeno uporabljal materialne stvari, ki so bile v lasti Nissana. Kot predsednika upravnega odbora so ga pri Nissanu že odpustili, o podobnih ukrepih pa razmišljajo tudi Francozi.

Francoska država ima v lasti 15 odstotkov Renaulta, kar pomeni tudi 43,4-odstotni delež v Nissanu. Zapleteno zavezništvo je ustvaril Ghosn pred skoraj dvajsetimi leti, a številni se bojijo, da bo po njegovem odhodu klavrno propadlo.

Toda kot je sporočil francoski finančni minister Bruno Le Maire, Ghosn trenutno ne more voditi znamke. "Carlos Ghosn ni več v položaju, da bi lahko vodil Renault," je za francoski radio povedal minister. Kot so potrdili viri, bodo vsaj začasno zamenjali dolgoletnega predsednika.

Thierryja Bollora, glavnega izvršilnega direktorja znamke Renault, omenjajo kot njegovega naslednika, a Le Maire je te govorice zavrnil.

Francoska država ima v Renaultu 15-odstotni delež in posledično 43,4-odstotnega v Nissanu. Gre za zelo zapleteno zavezništvo. Foto: Renault

Francozi so brskali, a niso našli ničesar

Francoske oblasti so pregledale davčne izpiske Ghosna, a niso našle ničesar sumljivega. "Nismo zahtevali formalnega umika Ghosna z vodstvenega položaja iz preprostega razloga, saj nimamo nobenega dokaza in sledimo pravnim postopkom," je še povedal La Maire.

Preden se bodo odločili za nadaljnje korake proti Ghosnu, bo francoska vlada od Japoncev zahtevala dokumente, ki jih bodo preučili in natančno pregledali. A kljub začasni podpori francoske vlade se Ghosnu na Japonskem ne piše nič dobrega. Notranja raziskava, ki jo je sprožil žvižgač znotraj podjetja, je trajala več mesecev in Nissan naj bi imel več obremenilnih dokazov zoper nekdanjega vodjo upravnega odbora.