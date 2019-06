Ford puma – nekoč kupe, po 17 letih crossover #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova generacija obujene puma je nastala na fiestini platformi, a zaradi njene prilagodljivosti so jo lahko naredili daljšo in širšo od njihovega osrednjega avtomobila. Puma bo tri centimetre višja od fieste, enako višji bo tudi položaj sedenja voznika. Avtomobil bo z dolžino 4,18 metra sicer daljši od ecosporta, a krajši od tekmecev kot sta peugeot 2008 (4,3 metra) in seat ateca (4,36 metra).

Nekoč fiestin kupe, danes fiestin crossover

Oblikovalci pri Fordu so pri reinkarnaciji pume pričakovano uporabili precej dinamičen zunanji videz in se namensko odpovedali določenim modernim rešitvam, kot so na primer v eno enoto združene zadnje luči.

Pumo so izdelali z mislijo na evropskega kupca, predvsem na tiste, ki jih mikajo premijske znamke. Puma, ki bo v ponudbi sodila med esosporta in večjo kugo, se bo zoperstavila tako velikoserijskim tekmecem (novi renault captur, peugeot 2008 …) kot tudi premijskim vozilom (mini countryman …).

Ford je ime puma zadnjič uporabil leta 2002, ko pa je bil avtomobil še na osnovi fieste izdelani kupe.

Pumo so izdelali z mislijo na evropskega kupca, predvsem na tiste, ki jih mikajo premijske znamke. Foto: Ford

Avtomobil je dolg 4,18 metra. Foto: Ford

Zanimiva rešitev v prtljažniku, ki je teoretično po prostornini večji kot v focusu. Foto: Ford Novost je 80-litrska prtljažna 'luknja'

Puma z dinamičnim oblikovanjem in prostorno notranjostjo stavi na dve potrebi evropskega kupca in jih združuje v eno. Izbrali so podoben pristop kot nekoč z družinskim enoprostorcem S-maxom.

Prostornina prtljažnika znaša 456 litrov, kar jih po trditvah Forda postavlja na vrh razreda. To je tudi več kot pri razred večjem focusu (370 litrov). Prtljažni del je prostorsko prilagodljiv, pod dnom pa se skriva še dodatna odlagalna 80-litrska 'luknja'.

Elektrificirane pogone uvajajo z 48-voltnim hibridnim sistemom

Puma bo sprva na voljo s tremi različicami bencinskega litrskega trivaljnika, ob tem pa tudi z 1,5-litrskim dizelskim motorjem.

Največja novost bo 48-voltni hibridni sistem pogona, ki bo na voljo z dvema različicama bencinskega motorja. Za voznika bo glavni doprinos večji navor pri nižjih vrtljajih motorja, za znamko pa sedem gramov nižji izpust CO2 na prevoženi kilometer (131 proti 124 gramov/km).

Pri Fordu so s tem v svoje velikoserijske modele šele začeli dodajati elektrificirane pogone. Renault bo imel v capturju že priključno hibridni pogon, Hyundai pri koni ponuja enega najbolj konkurenčnih električnih avtomobilov. Povsem električno različico bo imel tudi novi peugeot 2008.

Ford bo pumo izdeloval v romunski Craiovi, kjer že izdelujejo ecosporta. Proizvodnja se bo začela še v letošnjem letu.

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford