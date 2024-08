Polnilni kabli so nerodni dodatek večine električnih avtomobilov. Vozniki s seboj navadno vozijo kabel tipa type 2, ki je namenjen priključitvi na javne polnilnice. V manjšini so tisti avtomobili, kjer je mogoče kable pospraviti v dodatni sprednji prtljažnik - spredaj je načeloma prostora več, ker je motor manjši (ali pa je motor le zadaj), vendar take rešitve mnoge platforme ne omogočajo. Poleg tega se tak polnilni kabel v dežju, snegu ali umazaniji s ceste hitro umaže in ga je zato še toliko bolj nehvaležno spraviti v zadnji prtljažnik.

Pri Fiatu so z novo grande pando predstavili zanimivo rešitev. V sprednjem delu avtomobila se odpre loputa, iz te pa je mogoče potegniti kabel in ga po uporabi tja tudi pospraviti nazaj. Polnilna moč tega kabla je 7,4 kilovata.

Ob tem še dodatni priključek za DC (in AC)

Ob tem ima grande panda tudi dodatni priključek na zadnjem delu avtomobila, kjer pa je mogoče avtomobil priključiti na hitre polnilnice tipa DC. Ker sprednji kabel vendarle ni videti skrajno dolg, bo morda prek dela priključka DC (standard CCS) občasno treba pando priključiti tudi na polnilnico AC. Medtem ko so kabli za polnjenje DC že integrirani v polnilnice, bo moral voznik tak kabel AC verjetno dokupiti.

Poleg električne bo Fiat grande pando opremil tudi z blago hibridnim bencinskim pogonom, ki bo predvidoma predstavljala večino prodaje.

Foto: Fiat

Foto: Fiat