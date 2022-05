Ferrarijeva skrivnostna napoved: motor za prvi SUV? #video

Pri Ferrariju so objavili napovedni video za nov model, ki ga lahko pričakujemo letos poleti. Čeprav tega še niso potrdili, bo to predvidoma novi purosangue. To bo prvi športni terenec iz Ferrarija, ki so ga Italijani že napovedali za letošnje leto. Glede na objavljeni video je tako tudi mogoče predvidevati, da bo imel ta nov pomemben model tudi zelo zmogljiv dvanajstvaljnik.

A new #Ferrari is coming. Born without compromises, unmistakably Ferrari at heart. Powered by our iconic V12 engine. Stay tuned… pic.twitter.com/ycMcTrVtgE — Ferrari (@Ferrari) May 4, 2022

Dvanajstvaljnik kot predvideni vrh ponudbe

Iz Maranella za zdaj podrobnosti o motorju še ni. Čeprav so ga označili kot “novega”, bi bil motor lahko izpeljanka že znanega motorja iz modela GT4lusso. Pričakujemo lahko moč okrog 700 “konjev”. V tem primeru bi Ferrari ponudil enega redkih športnih terencev z motorjem V12, trenutno takega v serijski proizvodnji nudi le Rolls-Royce za model cullinan.

Purosangue bo sicer predvidoma na voljo z več različnimi motorji. Predhodne neuradne napovedi so omenjale tudi možnost uporabe priključno hibridnega pogona, prav tako pa tudi različice s cenejšim osemvaljnim motorjem.