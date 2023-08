Elon Musk v cybertrucku: Teslin šef sam za volan #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla bo v novi tovarni Gigafactory v Teksasu kmalu začela vsaj s prvo fazo serijske proizvodnje poltovornjaka cybertruck, ki so ga kot koncept na zelo razvpiti predstavitvi - Elon Musk in oblikovalec Franz von Holzhausen sta razbila domnevno neuničljiva stranska stekla - razkrili že leta 2019. Prvi kupci ga bodo dobili letos, morda celo že proti koncu tretjega četrtletja. Serijska proizvodnja v polnem obsegu vseeno sledi šele prihodnje leto.

Just drove the production candidate Cybertruck at Tesla Giga Texas! pic.twitter.com/S0kCyGUBFD — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2023

Od razkritja cybertrucka pred štirimi leti se je v avtomobilskem svetu spremenilo že veliko in marsikaj bo drugače tudi za cybertruck. Veliko konkretnih podatkov za poltovornjak še ni na voljo. Elon Musk je zdaj prek družbenega omrežja X (nekdanji Twitter) objavil fotografijo, kako vozi enega izmed cybertruckov. Po njegovih besedah gre za vozilo iz serije “kandidatov za proizvodnjo”.

Nekateri tekmeci so Teslo pri električnih poltovornjakih, ta oblika vozila je predvsem v ZDA zelo priljubljena in velja za najbolje prodajano, sicer že prehiteli. To je naredil Ford, enako tudi General Motors, med najresnejše tekmece pa slej kot prej sodi predvsem mlada znamka Rivian s poltovornjakom R1T.