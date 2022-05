Višje cene elektrike, predlagajo pa odbitek DDV in zelene tablice

Elektro Ljubljana bo čez nekaj dni podražil elektriko na javnih polnilnicah za električne avtomobile, največje društvo lastnikov teh vozil pa se na državo obrača s svojimi predlogi za pospešitev elektromobilnosti. Med predlogi so namesto subvencij odbitek DDV in tudi vpeljava zelenih registrskih oznak.

Uspešnost preboja električnih avtomobilov tudi letos v veliki meri kroji razpoložljivost naročenih vozil v tovarnah. Kljub temu je prodaja novih električnih avtomobilov v prvih štirih mesecih v Sloveniji narasla. Do konca aprila so trgovci prodali 666 novih električnih osebnih avtomobilov, kar 50 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Električni avtomobili so imeli na celotnem trgu 3,9-odstotni tržni delež, lani ob koncu aprila le 2,1-odstotnega.

Glede na vse višje cene energentov so nekateri ponudniki javnih električnih polnilnic že prilagodili cene. Elektro Ljubljana bo s 1. junijem ceno ene kilovatne ure na mestnih polnilnicah povišal za pet centov. Pri povprečnem avtomobilu, ki bi na sto kilometrov porabil 18 kWh elektrike, bi se strošek polnjenja povečal za 90 centov. Kljub rasti cene elektrike pa je ta še vedno občutno pod ceno bencina in dizla. Sto kilometrov s takim avtomobilom bi prek javnega polnjenja v mestu stalo 4,5 evra. Mnogi avtomobili porabijo tudi veliko manj, prav tako je občutno cenejša domača elektrika.

DEMS: ključna je dolgoročnost ukrepov

Pri Društvo e-mobilnost Slovenija (DEMS) so se odzvali na trenutni položaj in za pristojne organe v državi pripravili nekaj konkretnih predlogov. Pod prvo točko so zapisali prav nujnost dolgoročnosti ukrepov, ki naj od sprejema veljajo vsaj štiri naslednja leta, saj to fizičnim in pravnim kupcem omogoča lažje načrtovanje naložb, kar zaradi višje začetne maloprodajne cene električni avtomobil prav gotovo je.

V zadnjih letih je bila precej negotova postavka višina subvencije Eko sklada. Ko so subvencijo znižali s šest tisoč na zdajšnjih 4.500 evrov, se je to zgodilo nenapovedano.

Foto: Gašper Pirman

Odbitek DDV namesto subvencije?

Kupci, ki so avtomobile v tovarni naročili po eni ceni, so morali zato zanj plačati višjo ceno. Skladno z norveškim modelom pri DEMS predlagajo rešitve, s katerimi bi se izognili birokraciji izdajanja odločb Eko Sklada. Te subvencije so namreč že danes niso samoumevne, saj je tudi obseg sredstev zanje omejen.

“Predlagamo ukinitev DDV-ja za vsa nova električna vozila za pravne in fizične osebe do doseganja strateških ciljev. Želimo si tudi pozitivne diskriminacija uporabnikov električnih vozil, to je prioritetno parkiranje, vstopi v mesto in rumeni pasovi, brezplačna parkirnina na vseh javnih parkirnih prostorih v Sloveniji in uvedba zelenih tablic. Vsi ukrepi se izvajajo izključno za stoodstotno električna vozila,” je v imenu DEMS zapisal njihov predsednik Ignac Završnik.

Plačevanje s kreditnimi karticami, posluh za investitorje, pomen gradnje infrastrukture …

Neposreden predlog je uveljavitev direktive Evropske unije za omogočeno plačilo na polnilnicah s kreditnimi karticami. Pomemben predlog je tudi začasna ukinitev plačila priključne moči za lastnike polnilne infrastrukture. Ko se doseže cilj iz strategije, se predvidi postopen dvig. Prav ta strošek je danes za investitorje pri gradnji infrastrukture izjemno visok.

Pri DEMS omenjajo še Elektrificiranje javnega prevoza, taksijev avtobusov iz razloga opravljenih največ kilometrov v mestih in s tem znižanje izpustov, kjer prebivajo ljudje.

“Država zagotovi izgradnjo elektroenergetske infrastrukture za postavitev polnilne infrastrukture na nepokritih mestih in občinah po Sloveniji in strateških prometnih linijah, tako tranzitnih kot medkrajevnih. Potrebno je z infrastrukturno opremiti vsa večja mesta v Sloveniji,” dodajajo pri DEMS.

Polnilnice v blokih? Ta naj za stanovalce postane pravica.

Pri tem poudarjajo, da morajo mesta zagotoviti pravico do polnjenja v stanovanjskih naseljih, kar nje vezano predvsem na postavljanje polnilnic v večstanovanjskih objektih. Stanovalec bi imel pravico do polnilnice in tisti sostanovalec, ki se s tem ne strinja, bi moral svojo nestrinjanje ustrezno pojasnjevati.

“Država prioritetno spodbuja postavitev polnilnic v turističnih krajih in znamenitostih, hoteli in večji nastanitveni ponudniki postavijo polnilno infrastrukturo. Vsa obstoječa javna parkirišča za večje število vozil se opremijo s polnilno infrastrukturo, ki omogoča vsaj počasno polnjenje,” so svoje predloge še zapisali pri DEMS.