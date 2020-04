Eden tudi za Ronalda? To so najdražji novi avtomobili na svetu.

Aston martin valkyrie

Pa začnimo na repu petnajsterice najdražjih novih avtomobilov. Britanski Aston Martin sploh še ni začel s prodajo super športnega modela valkyrie, a so prav vse že razprodali. Čeprav uradno pri Aston Martinu niso potrdili cene, naj bi se ta gibala med 2,37 in 3,5 milijona evrov. Kupci pa so potrdili, da so zanj morali odšteti 2,9 milijona evrov. Izdelali bodo le 150 avtomobilov, poganjal jih bo 6,5-litrski dvanajstvaljnik z 865 kilovati in 900 njutonmetri navora.

Foto: Aston Martin

Bugatti chiron pur sport

Čeprav bo na tem seznamu kar precej bugattijev, pa je chiron pur sport s ceno treh milijonov evrov na repu razpredelnice. To omejeno serijo bi morali predstaviti na letošnjem ženevskem avtosalonu, a ga zaradi odpovedi v živo nismo mogli videti. Poganja ga že znani osemlitrski šestnajstvaljni motor s 1.103 kilovati, vendar so inženirji dali večji poudarek aerodinamiki, manjši masi in boljši razporeditvi moči. Nameščen ima večji usmerjevalnik zraka in nekoliko bolj aerodinamičen nos avtomobila.

Foto: Bugatti

Bugatti veyron by Mansory

Še en bugatti na seznamu najdražjih, toda tokrat ne prihaja neposredno od Francozov. Za veyrona so poskrbeli pri predelovalcu Mansory in mu nadeli ceno 3,1 milijona evrov. Izdelali so vsega dva takšna primerka, oba obdali z dodatki iz ogljikovih vlaken, črno-belo usnjeno notranjostjo in še močnejšim motorjem z 894 kilovati.

Foto: mansory

W motors lykan hypersport

Marsikdo niti ne pozna proizvajalca W Motors, ki prihaja iz Dubaja. Leta 2013 so postali nekoliko bolj znani z modelom lykan hypersport. Takrat je z lučmi LED z ohišji iz titana in s 420 15-karatnimi diamanti na sredinski konzoli požel precej zanimanja ter postal tretji najdražji novi avtomobil sveta. S pomočjo 3,7-litrskega šestvaljnega motorja s 581 kilovati se je postavil ob bok drugim super športnikom, stal pa je 3,1 milijona evrov.

Foto: W motors

Pagani huayra roadster BC

Recept je pri Paganiju znan. Po izdelavi divje različice z oznako BC, sledi prihod še dražje brez strešne verzije. Lansko leto so ga uradno predstavili in zanj želeli 3,2 milijona evrov. Prodali so vseh 40 avtov, ki jih poganja šestlitrski dvanajstvaljnik s 597 kilovati.

Foto: Pagani

Lamborghini sian

Lamborghini je veliko bolj uspešen s ''cenovno'' dosegljivimi modeli, toda sian napoveduje prihodnost znamke. Sloni na modelu aventador SVJ, a je povsem divjega videza in prinaša elektrificiran pogon. 6,5-litrskemu dvanajstvaljniku se je pridružil še 48-voltni sistem blagega hibrida. Skupna moč se ustavi pri 611 kilovatih, zato je sian najmočnejši lamborghini vseh časov. Izdelali bodo le 63 avtov, vsak pa stane 3,3 milijona evrov.

Foto: Lamborghini

Bugatti chiron sport 300+

Znotraj deseterice se je uvrstil prvi bugatti. Gre za omejeno različico chiron sport 300+. Pripravili so jo v čast prvemu serijskemu avtu, ki je presegel mejo 300 milj na uro. Gre za predelano cestno verzijo modela z aerodinamičnim zunanjim videzom, prilagojenim vzmetenjem in dodatnimi grafikami. Izdelali so 30 avtov, vsi imajo najvišjo hitrost omejeno na 277 milj (445 kilometrov na uro) in ne na rekordnih 300 milj na uro (482 kilometrov na uro). Cena? 3,56 milijona evrov.

Foto: Bugatti

Lamborghini veneno

Še en poseben lamborghini. Tudi veneno sloni na aventadorju in ga poganja 6,5-litrski dvanajstvaljnik s 552 kilovati. Med leti 2014 in 2015 so izdelali štirinajst primerkov s ceno okoli 4,1 milijona evrov. Ta je bila lahko še višja, če je kupec želel različico brez strehe, z dodatnimi športnimi elementi in posebnimi grafikami.

Foto: Lamborghini

Koenigsegg CCXR trevita

Švedski Koenigsegg je letos v Ženevi želel pokazati svoj cenovno najbolj dosegljiv model jesko, a tudi to predstavitev je odnesla pandemija koronavirusa. A Švedi imajo bogato avtomobilsko preteklost. CCXR trevita je imela ogljikova vlakna pokrita z diamanti, poganjal jo je 4,8-litrski osemvaljnik s 748 kilovati in izdelali so le tri primerke. Cena je temu primerna - 4,38 milijona evrov.

Pagani huayra imola

Septembra 2019 je Pagani najavil model huayra imola in takoj požel veliko zanimanja. 617 kilovatov, 1.100 njutonmetrov navora iz šestlitrskega dvanajstvaljnika in nekateri aerodinamični dodatki so ceno dvignili na gromozanskih 4,93 milijona evrov. Izdelali bodo pet primerkov.

Foto: Pagani

Bugatti divo

Bugattijev divo je eden novejših modelov francoskega proizvajalca, a tako kot pri drugih različicah, si tudi ta veliko delov deli s chironom. Francozi so nanj nataknili lažja kolesa, hladilnik iz ogljikovih vlaken in odstranili nekaj zvočne izolacije - rezultat je 35 kilogramov manjša masa. Čeprav je moč enaka kot pri chironu, je divo na dirkališču Nardo hitrejši za osem sekund. Izdelali so 40 avtov s ceno 5,3 milijona evrov.

Foto: Bugatti

Mercedes-benz maybach exelero

Četrti najdražji novi avto na svetu prihaja iz Mercedes-Benza. Natančneje nosi dodatno oznako prestižne znamke Maybach. Exelero je edinstven in izdelan po željah gumarskega velikana Fulde. Predstavili so ga leta 2004 in vanj vgradili dvanajstvaljni motor s 510 kilovati. Že takrat je dosegel 350 kilometrov na uro, po upoštevani inflaciji pa bi danes exelero stal 7,3 milijona evrov.

Foto: Mercedes-Benz

Bugatti centodieci

Še peti bugatti med petnajstimi najdražjimi avti na svetu, a ne zadnji. Centodieci je nastal lansko leto in je še en izreden drag in redek bugatti. Z njim so se posvetili legendarnemu modelu EB110, ki so ga proizvajali v Italiji v devetdesetih letih. Seveda gre tudi tokrat za omejeno serijo, izdelali so le deset avtov. Prav vse so, kljub začetni ceni devet milijonov evrov, že prodali. Čeprav so prodani, pa bodo nekateri kupci morali na svoj primerek počakati kar nekaj časa. Vsako leto bodo namreč izdelali le dva.

Foto: Bugatti

Rolls-royce sweptail

Na drugem mestu med najdražjimi novimi avti na svetu je presenetljivo le en Rolls-Royce. Sweptail je bil najdražji avto na svetu v letu 2017, a uradno nikoli niso potrdili nakupne cene. Njegova vrednost je bila ocenjena na 11,7 milijona evrov, a ker se uradno ne ve, ga na vrh najdražjega na svetu ne moremo uvrstiti. Angleži so ga razvijali štiri leta in pokazali na slovitem dogodku Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Foto: Rolls Royce

Bugatti la voiture noire

Prestol je rezerviran za bugattija la voiture noire s ceno 11 milijonov evrov. Novodobni type 57 SC atlantic ima ročno izdelano karoserijo iz ogljikovih vlaken, poganja ga osemlitrski šestnajstvaljni motor s štirimi turbinami z 1,103 kilovati in 1.600 njutonmetri navora. Čeprav ima vgrajen enak motor kot chiron, chiron sport in divo, je raven ekskluzivnosti v tem primeru bistveno višja. Unikatni superšportnik se ponaša z izredno elegantno obliko, ki jo poudari šest izpušnih cevi, ter dolgo svetlobno linijo na zadku. S tem la voiture noire vizualno deluje še širši, kot je v resnici. Sprednji del krasijo žarometi, ki so postavljeni na skrajni rob blatnikov, in poudarjena maska hladilnika.

Foto: Reuters