Eden bo tudi “slovenski”, prihodnje leto vse do Ljubljane?

Rado Raspet je lani jeseni prevzel položaj predsednika zveze AŠ2005. Foto: Uroš Modlic Pred dnevi smo pisali o prvih potrditvah slovenskih posadk, ki nameravajo aprila nastopiti na reliju za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. Tam bo sodelovalo tudi veliko funkcionarjev in sodnikov iz Slovenije, ki jim bodo organizatorji namenili celotno izvedbo ene izmed hitrostnih preizkušenj.

"Smo v zelo dobrih odnosih s hrvaško zvezo HAKS in ta nas je že takoj zaprosila, da bi ji omogočili 101 funkcionarja za izpeljavo ene celotne hitrostne preizkušnje. Tako se bomo potrudili in zagotovili tolikšno število funkcionarjev za izpeljavo te 'slovenske' hitrostne preizkušnje. Funkcionarji bodo prišli iz različnih slovenskih društev. Ta teden bomo podpisali pogodbo med AŠ2005 in HAKS, ki bo omogočila to sodelovanje. Zahteve so visoke, seznam funkcionarjev pa moramo oddati do 18. februarja," razlaga Rado Raspet, predsednik slovenske panožne zveze za avtošport AŠ2005.

Medtem ko Slovenija že tradicionalno gosti gorskohitrostno dirko za evropsko prvenstvo v Ilirski Bistrici - to je tudi najvišja raven v tej disciplini -, je bilo do zdaj svetovno prvenstvo za organizatorje v Sloveniji nedosegljivo. Hrvatom se je uspelo prebiti na koledar, a tudi zaradi vpliva epidemije covid-19 in številnih odpovedi drugih organizatorjev. Pred izbruhom epidemije je želela FIA večji del svetovnega prvenstva izpeljati tudi zunaj Evrope, zdaj pa je na stari celini organizacija dirk zaradi logistike precej preprostejša.

Eno izmed hitrostnih preizkušenj bodo v celoti izpeljali športni funkcionarji in sodniki iz Slovenije.

Prihodnje leto en "brzinec" svetovnega prvenstva in daljša etapa tudi po Sloveniji?

Daniel Šaškin, predsednik organizacijskega odbora, je za prihodnje leto že izrazil željo po še temeljitejšem sodelovanju s Slovenijo. Če bo Hrvaška najprej uspešno izpeljala letošnjo prireditev in ostala na koledarju svetovnega prvenstva, bi lahko prihodnje leto najboljši vozniki gostovali tudi na slovenskem asfaltu. "Velika želja ostaja, da bi prihodnje leto ena hitrostna preizkušnja potekala tudi v Sloveniji. Karavana bi torej šla čez državno mejo, odpeljala hitrostno preizkušnjo in se vrnila. Imamo tudi še nekoliko visokoleteče želje, na primer etapo do Ljubljane in podobno. Hrvaškemu reliju namreč letos primanjkuje vmesnih etap, ki jih bodo morali prihodnje leto ustrezno podaljšati. Toda najprej bo treba izpeljati letošnjo dirko, videti položaj s covid-19, navsezadnje tudi koledar svetovnega prvenstva za leto 2022," pravi Raspet.