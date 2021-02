Spektakel na Hrvaškem: znani prvi Slovenci, ki bodo zraven

Čez dobra dva meseca bodo Hrvati prvič gostili reli svetovnega prvenstva in v konkurenci bodo tudi slovenske posadke. Nastop sta že potrdila Aleš Zrinski (ford fiesta R5) in Marko Grossi (peugeot 208 rally4), vsaj en slovenski voznik bi bil rad na štartu celo z elitnim dirkalnikom razreda WRC.

Od 22. do 25. aprila bodo Hrvati gostili svoj prvi reli za svetovno prvenstvo. Na sporedu bo 22 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 301 kilometer, tekmovalni del relija pa bo razdeljen na tri dni. Reli se bo začel s kratko hitrostno preizkušnjo na sejmišču v Zagrebu, nato pa bo karavana vozila po cestah v okolici Samobora, Karlovca in se povsem približala tudi slovensko-hrvaški državni meji. Eden od vrhuncev relija bo najdaljša, 25 kilometrov dolga preizkušnja Bliznec−Pila, ki pelje tudi prek Sljemena pri Zagrebu.

To bo tretja letošnja preizkušnja svetovnega prvenstva, ki jo je z zmago na uvodu v Monte Carlo najbolj prepričljivo začel aktualni svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota). Na Hrvaško prihajajo vse tovarniške posadke v razredu WRC, poleg tega pa tudi zelo močna zasedba dirkalnikov v kategorijah WRC 2 in WRC 3 − to so posadke v dirkalnikih razreda R5. Na Hrvaškem bodo svojo sezono začeli tudi udeleženci mladinskega svetovnega prvenstva.

Marko Grossi bo letos vozil novejšega peugeota 208 rally4, Portorožan je lani po precej smole izgubil naslov slovenskega državnega prvaka v svojem razredu. Foto: Uroš Modlic

Zaradi bližine lahko na štartni listi pričakujemo tudi posadke iz Slovenije. Kot prvi je udeležbo potrdil Aleš Zrinski (ford fiesta R5), lanski državni podprvak. S sovoznikom Rokom Vidmarjem bosta prvič sodelovala na tako težkem ter dolgem reliju in njun prvotni cilj bo na taki dirki predvsem doživeti reli svetovne ravni ter uspešno odpeljati vse hitrostne preizkušnje.

Nastop je prav tako potrdil Marko Grossi, in sicer s peugeotom 208 rally4, ki se bo pomeril prav z najhitrejšimi posadkami z dvokolesno gnanimi dirkalniki. Take vozijo tudi sodelujoči v mladinskem svetovnem prvenstvu.

Uradno prvi reli svetovnega prvenstva je leta 1973 potekal v Monte Carlu, ko sta bili na štartu že dve slovenski posadki. To sta bili dvojici Pušnik-Freyer (renault 12 gordini) in Vidic-Horvat (saab 96). Zadnji nastop v konkurenci svetovnega prvenstva je leta 2007 v Monte Carlu opravila posadka Turk-Ložnar (peugeot 208 R2). Najvišjo slovensko uvrstitev na svetovnem prvenstvu je s 15. mestom skupno leta 2000 prav tako v Monte Carlu dosegel Boris Popovič (mitsubishi lancer EVO6).

Na reli za svetovno prvenstvo vleče tudi državnega prvaka Roka Turka. Namesto Blanke Kacin, ki pričakuje naraščaj, bo njegov sovoznik Vili Ošlaj. Turk še naprej ostaja za volanom hyundaia i20 R5. Foto: Uroš Modlic

Aljoša Novak bi na hrvaškem reliju za SP vozil dirkalnik razreda R5. Foto: Uroš Modlic

Blizu nastopa je tudi Aljoša Novak, ki pa tega še ne more potrditi. Hitri voznik, ki je v lanskem državnem prvenstvu še edini lahko resneje izzval prvaka Roka Turka, želi na Hrvaškem voziti dirkalnik razreda R5 in sodelovati v razvrstitvi WRC 3.

Na Hrvaško poleg Zrinskega in Novaka, seveda, želi tudi prvak Turk (letos z novim sovoznikom Vilijem Ošlajem), a tudi on še sestavlja potreben proračun in zato nastopa ne more potrditi. Bo pa Turk tudi letos nadaljeval sodelovanje s Hyundaijem in vozil njihov dirkalnik i20 R5.

Tudi Boštjan Avbelj, zagotovo eden najhitrejših voznikov relija v Sloveniji, se aktivno pripravlja na novo sezono. "Nastop na Hrvaškem ni izključen," nam je skrivnostno povedal.

Celo z dirkalnikom razreda WRC pa kani na Hrvaškem voziti Boris Požeg, a le če bo s strani FIA dobil dovoljenje za nastop.

Romana Zrnec je edina ženska zmagovalka največjega hrvaškega relija. Pred 35 leti je reli dobila slovenska ženska posadka Zrnec - Kožar



Croatia reli je sicer nadaljevanje avtomobilske prireditve z dolgo tradicijo, ki je poleg slovenskega relija Saturnus in srbskega YU relija veljala za eno treh najpomembnejših na področju nekdanje Jugoslavije. Prvič so ga organizirali leta 1974, med Slovenci pa so v skupni razvrstitvi zmagale posadke Pušnik-Šali (renault 5 alpine), Poberaj-Poberaj (zastava 101), Kuzmič-Šali (renault 5 turbo), Zrnec-Kožar (renault 11 turbo), in Kuzmič-Banič (renault 5 GT turbo). Najbolj slavno ime med zmagovalci relija, ki je bil tudi del mednarodne serije IRC in evropskega prvenstva, je bil nekdanji tovarniški voznik Škode in Toyote Juho Hanninen.

Za prijavo na reli več kot tri tisoč evrov

Prijave na reli so sicer odprte še do 23. marca, prijavnina za zasebnike stane tri tisoč evrov. Pri tem 25-odstotni DDV ni vključen. Ob prijavi uradnega moštva je prijavnina za posadko tisoč evrov višja. Seznam imen nastopajočih posadk iz Slovenije bo po tem datumu lahko dokončen.

Kot je v intervjuju za hrvaške medije povedal Daniel Šaškin, predsednik organizacijskega odbora, naj bi pri izpeljavi relija sodelovali tudi s funkcionarji in sodniki avtomobilskega kluba iz Velenja.