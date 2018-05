Ecclestone odprl denarnico in kupil Sennov bolid F1

Bernie Ecclestone, nekdanja alfa in omega svetovnega prvenstva formule ena, je na dražbi kupil nekdanji dirkalnik Ayrtona Senne za 4,19 milijona evrov.

Prodali so dirkalnik takratne ekipe McLaren Ford, s katerim je leta 1993 v Monaku slavil Ayrton Senna. Foto: Reuters

Ecclestone je za Sennov dirkalnik odštel 4,19 milijona evrov. Foto: Reuters Zmagovalni dirkalnik z ulic Monaka

Dirkalniki nekdanjega svetovnega prvaka formule ena Ayrtona Senne spadajo med najbolj zaželene primerke za zbiratelje avtomobilov in starih dirkalnikov. Na dražbi Bonhams so prodajali nekdanji McLarnov bolid MP4/8-6, ki ga je Senna vozil leta 1993, ko je še zadnje leto vozil pri britanskem moštvu.

Čeprav v tej sezoni njihov dirkalnik ni bil več konkurenčen za naslov svetovnega prvaka in je bila po rezultatih za Brazilca to bolj klavrna sezona, so bolid vendarle prodali za 4,19 milijona evrov. Brez uspehov sicer ni šlo, saj je Senna s tem dirkalnikom takrat zmagal na dirki za veliko nagrado Monaka.

Z originalnim Fordovim motorjem

Kupil ga je nekdanji menedžer in nosilec komercialnih pravic formule ena Bernie Ecclestone. Visok znesek je tudi posledica dejstva, da je takih dirkalnikov na trgu zelo malo. Veliko večino Sennovih vozil imajo v lasti še vedno pri McLarnu. Tega iz leta 1993 so pred leti prodali na dražbi, pred Ecclestonom pa ga je imel zbiratelj Aaron Hsu.

V dirkalniku sta bila ob prodaji še vedno originalni motor in menjalnik. Leta 1993 pri McLarnu za dobavo motorjev ni več skrbela Honda, temveč Ford.

Foto: Bonhams Foto: Bonhams