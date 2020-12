Drzne napovedi za tovornjake: čez 20 let brez dizlov

Ne Evropska komisija ali drug zakonodajalec, na podlagi znanstveno podprte raziskave so proizvajalci sami spoznali, da bodo morali najpozneje leta 2040 prenehati izdelovati tovornjake z motorjem na fosilna goriva. Le tako bo Evropska unija lahko uresničila zavezo, da bo do leta 2050 postala ogljično nevtralna.

Kot so spoznali proizvajalci tovornjakov, pot do tja vsekakor ne bo preprosta. V prihodnjih dveh desetletjih bo treba zgraditi primerno polnilno infrastrukturo in vzpostavljen bo moral biti skladen politični okvir, vključno s celovitimi spodbudami za zniževanje izpustov CO2.

Prvo sodelovanje industrije in znanstvenikov

Proizvajalci, zbrani pod okriljem ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association, Evropsko združenje proizvajalcev vozil), so moči združili z vodilnimi znanstveniki iz inštituta za podnebne aktivnosti PIK iz Potsdama ter začrtali časovni okvir za uspešen prehod v ogljično nevtralnost do najpozneje leta 2050.

''Podnebne spremembe so največji izziv naše generacije. Istočasno je divjanje epidemije covid-19 pokazalo ključno vlogo cestnega prometa in logistike, da so hrana, zdravila in drugo bistveno blago na voljo tistim, ki jih potrebujejo,'' je zapisal Henrik Henriksson, predsednik gospodarskih vozil pri združenju ACEA in izvršni predsednik Scanie.

Spremembe v tovornem prometu so nujne

S skupno izjavo sta ACEA in PIK predstavila časovni okvir in nujne načrte, ki bodo pripomogli k spreminjanju tovornega prometa. Poleg Prehod k brezogljičnim tovornim vozilom se mora zgoditi najpozneje do leta 2040, če želi Evropska unija deset let pozneje stopiti v ogljično nevtralno prihodnost. Foto: Getty Images naložb proizvajalcev gospodarskih vozil so omenili še plačilo cestnin na podlagi izpustov CO2 in sistem obdavčitve energije na podlagi vrste pogona.

''Če bo imel tovorni promet še naprej takšno vlogo pri služenju javnosti, se moramo umakniti od fosilnih goriv kar najhitreje. Ne le, da smo prepričani o tem koraku, vemo, da je to mogoče, in mi smo pripravljeni to storiti. Toda tega ne moremo storiti sami. Potrebujemo zakonodajalce in druge delničarje, da z nami združijo moči,'' je še dejal Henriksson.

Med ključnimi koraki je hiter razvoj polnilne infrastrukture za polnjenje baterij in rezervoarjev z alternativnimi gorivi. Pomembno vlogo bo nosila tudi politika. Dokler bodo dizelsko gnani tovornjaki cenejši kot električni, ljudje ne bodo naredili spremembe.

Johan Rockström z inštituta PIK je med drugim poudaril pomembnost sodelovanja. Prvi korak je namreč sodelovanje ACEA in PIK, saj pri tem prvič sodelujeta industrija in znanost. S takšnimi strateškimi partnerstvi bo prehod na tovorni promet brez izpustov hitrejši.