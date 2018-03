Država na ceste spušča avtomobile "brez voznika"

Posebne označbe, prometna signalizacija, hitrost največ 100 km/h

Čeprav moderni avtomobili (tesla S in X, mercedes-benz razred S, audi A8 ...) na avtocestah že zelo dobro vozijo samodejno, mora imeti voznik še vedno nadzor nad avtom. Foto: Gregor Pavšič

Vlada je včeraj na svoji seji potrdila novelo o dopolnitvi Zakona o pravilih cestnega prometa, ki zdaj prvič posega tudi na področje uporabe oziroma testiranj avtonomnih vozil. V prihodnje bodo lahko na določenih odsekih testirali vozila, kjer voznik nima več neposrednega nadzora nad vožnjo, temveč v avtu sedi predvsem zaradi nadziranja in varnosti.

Kakšni bodo pogoji za uporabo in vožnjo avtonomnih vozil?



V prihodnje bo lahko država določila območje, kjer lahko proizvajalci avtonomnih vozil oziroma sistemov za avtonomno vožnjo preizkušajo ta vozila.



To območje bodo morali označiti s predpisano prometno signalizacijo, ki je nedavno osveženi pravilnik o prometni signalizaciji še ne pozna.



Označeno bo moralo biti tudi avtonomno vozilo, upravljati pa ga ne bo smel voznik začetnik.



Na avtocestah bo tak avtomobil lahko vozil s hitrostjo največ sto kilometrov na uro, na drugih cestah pa z največ 50 kilometri na uro.



Po trenutno veljavni zakonodaji, ki izhaja iz Dunajske konvencije iz leta 1950, mora imeti voznik ves čas vožnje nadzor nad avtomobilom. Čeprav znajo nekateri moderni avtomobili danes po avtocestah že voziti precej zanesljivo, mora imeti voznik roke na volanske obroču in mora tudi nadzorovati promet.

Tragična nesreča Uberjevega samodejnega avtomobila je opozorila na zahtevno pot do varne avtonomnosti vozil. Foto: Reuters

Tuje države že poiskale ustrezne odseke avtocest

Slovenija na področju urejanja zakonodaje za testiranja avtonomnih vozil ni prva. V Evropi so v določenih državah (na primer Nemčija in Velika Britanija) že določili odseke avtocest, kjer bodo proizvajalci lahko testirali uporabo avtomobilov brez neposrednega nadzora voznika. V ameriški zvezni državi Arizona so bili glede podpore avtonomnim tehnologijam do zdaj najbolj odprti, a so po nedavni tragični nesreči samodejno vozečega Uberjevega vozila (predelani volvo XC90 je v mraku zbil peško) za zdaj ustavili testiranja vozil z višjimi stopnjami avtonomnosti.

Avtonomna vožnja ima sicer pet stopenj, ki se razlikujejo od zahtev glede vozniškega nadzora. Druga stopnja je pri mnogo novih avtomobilih že dobro dodelana, prvi serijski avtomobil, ki je dobil tretjo stopnjo, pa je audi A8. Četrta stopnja dovoljuje uporabo avta brez nadzora voznika v mestih oziroma v natančno določenem okviru, peta pa nato polno uporabo avtonomnosti ne glede na vrsto ceste.