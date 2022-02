Družinski enoprostorci? Tudi brez dizla nekateri še niso obupali.

Medtem ko so družinski enoprostorci večinoma v zatonu in jih nekateri proizvajalci umikajo iz svoje ponudbe, namerava Ford v Sloveniji letos prodati več kot sto S-maxov z novim hibridnim pogonom.

Foto: Ford Klasični družinski enoprostorci so ena izmed avtomobilskih oblik, ki so zadnja leta močno izgubile svoj vpliv na evropskem avtomobilskem trgu. Renault že dolgo ne prodaja več espacea, ki je bil nekoč med najbolj vidnimi predstavniki tega razreda. Citroën in Peugeot sta podobno enoprostorce nadomestila s športnimi terenci, pri Volkswagnu so prav tako ukinili model sharane in kmalu tudi touran, namesto teh pa kupcem v tem razredu ponujajo večjega (in dražjega) multivana.

Med izjemami ostaja Ford, ki še vedno vztraja z modeloma S-max in galaxy. Oba sta v Sloveniji na voljo le še s hibridno tehnologijo, ki nadomešča dizelske motorje. Ker S-max nima neposredne konkurence, si trgovci obetajo tudi dobro prodajo. Če ne bo preveč težav z dobavami, s katerimi je bilo v tem segmentu lani kar precej zapletov, bi lahko letos v Sloveniji prodali okrog 120 S-maxov.

Samopolnilni hibrid namesto dizla

Pri samopolnilnem hibridu navajajo nižje lastniške stroške, ki naj bi bili več kot 10 odstotkov nižji kot pri dizelskem avtomobilu. Pri tem pomagajo nizka poraba in nižji stroški vzdrževanja. Samopolnilni hibrid ima tudi manjšo baterijo kot priključni hibridi, zato dodatek elektrifikacije ne vpliva na prtljažni prostor, baterija pa se polni samodejno med vožnjo.

Hibridni pogon pri S-maxu stavi na 2,5-litrski bencinski motor, sistemska moč znaša 140 kilovatov (190 "konjev"). Osnovna cena za S-maxa znaša brez rednega popusta (3.500 evrov) slabih 39 tisoč evrov. Večji galaxy ima enak pogon, je pa dobre tri tisočake dražji.

Foto: Ford

Foto: Ford

Galaxy na cestah danes vozi v svoji tretji generaciji, ki so jo predstavili že leta 2015. Lani so ga prenovili, letos pa mu dodali samopolnilni hibridni pogon. Galaxy je sicer kot model star že celih 27 let in pri Fordu zanj naslednika ne načrtujejo. Bil je Fordovo prvo družinsko enoprostorsko vozilo, predvidoma že letos pa se pot zanj končuje. Letos se po 29 letih poslavlja tudi mondeo.

S-max je danes v drugi generaciji, ki so jo prav tako kot galaxyjevo tretjo razkrili pred sedmimi leti. O njegovi prihodnosti in vprašanju, koliko časa bo še ponujal možnost klasičnega enoprostorca, za zdaj še ni uradnih podatkov.