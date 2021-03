Drugi del enega izmed večjih obnovitvenih projektov na slovenskem avtocestnem križu

Na Darsu bodo letos spomladi celovito obnovili še vzhodno cev (zahodno cev so obnovili lansko poletje) predora Golovec, ki iz smeri južne obvoznice, Dolenjske vodi proti vzhodni obvoznici, Štajerski. Zaradi epidemije covid-19 je namreč pričakovati manjši promet od običajnega v tem času. Kljub temu se zastojem ne bo mogoče povsem ogniti, še posebej v prometnih konicah in v smeri, v kateri bo promet potekal samo po enem pasu. Na Darsu zato voznike prosijo za strpnost in previdnost za volanom. Dvomesečno sanacijsko delo bodo sicer začeli sredi marca, medtem ko že potekajo posamezna pripravljalna dela. Promet bo v tem času preusmerjen skozi že obnovljeno zahodno predorsko cev. Med zaporo vzhodne cevi bo promet po sosednji cevi dovoljen samo za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase oziroma le za tako imenovana vinjetna vozila.

Sanacijska dela v zahodni cevi predora Golovec so lani poleti potekala brez nepredvidenih posebnosti, Dars se je na obnovitvena dela dobro pripravil in jih tudi dokončal v predvidenem roku. Sama izvedba zagotovo spada v primer dobre prakse, tako na ravni vpletenih v sam projekt kot tudi udeležencev v prometu, ki so se na spremenjen prometni režim dobro odzvali. Če potegnemo vzporednice, tudi pri obnovitvenih delih vzhodne cevi predora Golovec ne bo nič drugače, vseeno pa pri Darsu voznike dodatno prosijo za strpnost in previdnost za volanom. Dvomesečno sanacijsko delo v vzhodni cevi bodo sicer predvidoma začeli 15. marca. Obnova vzhodne cevi bo potekala 24 ur na dan in vse dni v tednu. Dars bo s sprotnim prilagajanjem delovne zapore prometnim tokovom poskrbel, da bodo dela čim manj motila pretočnost na ljubljanskem obroču. Rezultatov prenove bomo deležni vsi uporabniki avtocestnega omrežja, odražali pa se bodo na številnih področjih. Celovita prenova enega najbolj prometno obremenjenih predorov v Sloveniji bo povečala pretočnost, izboljšala udobnost potovanja in zagotovila nižje stroške vzdrževanja v prihodnje.

Predor Golovec leži na vzhodni ljubljanski obvoznici, na odseku avtoceste A1 med Bizovikom (Litijska cesta) in razcepom Malence. Na južni strani predora Golovec se v razcepu Malence križata avtocesti A1 Šentilj–Srmin in A2 Karavanke–Obrežje, kar pomeni, da skozi predor poteka tranzitni promet iz smeri Primorske in Dolenjske proti Štajerski ter obratno, hkrati pa lokalni promet v južni oziroma severni del mesta.

Tokratna sanacija, ki je stekla z obnovo prve predorske cevi lani poleti, je prva po več kot dveh desetletjih in je zaradi prometne obremenjenosti predora že nujno potrebna.

Severna stran predora Golovec

Predor od leta 1999 večjih posegov ni bil deležen

Predor Golovec je bil zgrajen leta 1999, istega leta je skozi predor stekel promet. V tem času je bil resda vseskozi redno vzdrževan, medtem ko obsežnejših obnovitvenih posegov ni bil deležen.

Število težkih tovornjakov, ki vozijo skozi predor Golovec, je vseskozi raslo: če ga je še leta 2000 v obe smeri dnevno prevozilo v povprečju 600 težkih tovornjakov, ga je leta 2013 že več kot 3.300, v letu 2019 pa že skoraj 4.900 na dan. Če bo v prihodnosti sprejeta odločitev o prepovedi tranzitnega tovornega prometa po severni ljubljanski obvoznici, bo to še bolj obremenilo voziščno konstrukcijo predora, ki mora zato ustrezati novim prometnim obremenitvam.

Na povprečen delovni dan se je v letu 2019 med 6.30 in 8.30 skozi predor Golovec v smeri Bizovika peljalo 7.230 vozil, v popoldanski konici pa se je v letu 2019 med 14.45 in 16.45 skozi predor Golovec v obratni smeri, proti Malencam, peljalo 7.762 vozil.

Po več kot dveh desetletjih uporabe predora so v njem že vidne poškodbe v voziščni konstrukcij, ki so posledica obrabe predora in specifičnih lastnosti terena, zlasti prodiranja hribinske vode skozi talni obok predora. Predor obnavljajo tudi z namenom povečanja prometne varnosti, saj trenutna elektrostrojna oprema ne ustreza več sodobnim zahtevam.

Celovito sanacijo predora bo družba Dars izkoristila tudi za ureditev prezračevanja ter nadgradnjo razsvetljave in drugih varnostnih sistemov ter s tem izboljšala varnost v predoru.

Glavni cilji sanacije in nadgradnje predora Golovec: rešitev problema prodiranja hribinske vode v voziščno konstrukcijo,

izvedba nove voziščne konstrukcije,

sanacija opleska notranje betonske obloge predora,

sanacija nastalih razpok v predoru in na portalu,

izdelava kabelske kanalizacije za potrebe napajanja in krmiljenja ventilatorjev,

nadgradnja pogonske centrale ter

nadgradnja varnostnih sistemov in razsvetljave.

Južna stran predora Golovec

Posebna pozornost pri izbiri tipa zapore

Zahodna cev predora Golovec je bila uspešno obnovljena lani poleti. Po koncu dvomesečnih del v zahodni cevi v avgustu je jeseni sledila še zamenjava razsvetljave v pokritem vkopu Strmec.

Obnova vzhodne cevi predora Golovec je predvidena od sredine marca do sredine maja. V času del, ki bodo od sredine marca do sredine maja potekala 24 ur na dan, bo vzhodna cev popolnoma zaprta za promet. Ta bo speljan skozi zahodno, že obnovljeno cev predora.

Predvidena dela v letu 2021 (vzhodna predorska cev): 13. in 14. marec : postavitev zapore;

: postavitev zapore; 15. marec–16. maj : dela v zahodni cevi predora, ki bo v času del zaprta za ves promet;

: dela v zahodni cevi predora, ki bo v času del zaprta za ves promet; 17. maj: sprostitev prometa skozi obnovljeno predorsko cev.

Zaradi prometne obremenjenosti in zgoraj zapisane statistike prometa v predoru Golovec v zadnjih letih je bila posebna pozornost namenjena iskanju najustreznejšega tipa zapore, ki se bo izvajala pod popolno zaporo ene predorske cevi (leta 2020 zahodna in leta 2021 vzhodna predorska cev).

Na podlagi podatkov števcev prometa iz preteklih let so izbrali tip zapore 2+1, ki bo z menjavanjem pasov omogočil sprotno prilagajanje jutranjim oziroma popoldanskim konicam. To pomeni, da bodo med obnovo zjutraj vzpostavljeni dva pasova v smeri od juga proti severu in en pas v nasprotni smeri, popoldne pa obratno.

Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah

Čeprav so se pri Darsu dobro pripravili na prenovo, je vseeno mogoče pričakovati zastoje, še posebej v prometnih konicah in v smeri, v katero bo promet potekal samo po enem pasu. Potrebnega bo nekoliko več potrpljenja. Pri Darsu voznike prosijo za strpnost in previdnost za volanom ter jim svetujejo, da se pravočasno pozanimajo o stanju na cestah.

Priporočeno potovanje izven prometnih konic Med dvomesečno obnovo predora Golovec je pričakovati zastoje na celotni ljubljanski obvoznici ob delovnikih med 7. in 9. uro zjutraj ter med 15. (ob petkih že 14.30) in 17. uro popoldne. Zato priporočamo, če je le mogoče, načrtovanje vožnje izven tega časa. Posebej opozarjamo na čas pred velikonočnimi prazniki med 1. in 3. aprilom, ko bo še posebej obremenjena južna ljubljanska obvoznica A2 proti Dolenjski.

Med zaporo ene od cevi bo promet po sosednji cevi dovoljen samo za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase (torej le za t. i. vinjetna vozila), preostala bodo morala uporabiti druge dele obroča. S tem bo, poleg večje pretočnosti, zagotovljena predvsem večja varnost prometa v odprti cevi, kjer bo promet potekal dvosmerno.

Za zagotavljanje večje pretočnosti prometa skozi predor v času zapore je bil pred začetkom glavnih gradbenih del preurejen križni prehod z ene polovice avtoceste na drugo na južni strani predora. Prejšnje stanje je zaradi velike višinske razlike med levo in desno polovico avtoceste dopuščalo varen prehod le pri manjših hitrostih. Z novo rešitvijo lahko hitrost vožnje čez križni prehod dosega 60 kilometrov na uro, kolikor bo tudi predpisana omejitev hitrosti skozi celotno območje spremenjene prometne ureditve zaradi del.

Rezultatov prenove bomo deležni vsi uporabniki avtocestnega omrežja. Odražali se bodo na treh ključnih področjih: večji varnosti in pretočnosti ,

in , nižjih stroških vzdrževanja in

in udobnejšem potovanju. Varno in srečno na poti.

V fotogaleriji preverite, kako je potekala obnove zahodne cevi (poletje 2020).