Drugačen in všečen, žaromete ima iz Kamnika #video

DS 4 je razumljivo najbolj pomembna novost znamke v zadnjih letih. Gre za avtomobil, ki je dolg 4,4 metra, širok 1,83 metra in visok 1,47 metra, kar ga uvršča med srednje velike kombilimuzine oziroma v primeru paketa cross med kompaktne križance, enega od najbolje prodajanih segmentov pri nas. Dimenzijsko je recimo malo večji od avtomobilov, kot sta audi A3 in BMW serija 1, ter podobno velik kot mercedes-benz razred A, a kot smo že navajeni pri znamki DS, v ospredju niso rekordne prostorske številke. Kot se za tega legendarnega francoskega proizvajalca, ki je na svojo samostojno pot zopet krenil leta 2015, spodobi, je poudarek na videzu, pojavnosti in ekskluzivnosti.

"Z lanskim letom smo z znamko DS v Sloveniji začeli tek na dolge proge, z DS 4 pa smo prišli v ciljno ravnino. DS 4 je za našo znamko zagotovo najbolj pomemben model in bo nosilec prodaje. A če govorimo o cilju teka na dolge proge, smo orientirani proti letu 2024, ki bo za nas prelomno leto. Od tega leta dalje bodo namreč vsi na novo predstavljeni modeli znotraj znamke DS izključno električni," je povedal Peter Hrovat, vodja znamke DS v Sloveniji.

Pričakovanja so velika, zapolnjuje nastalo vrzel dveh modelov

Pri DS so v zadnjih letih prestavili v višjo prestavo in hitro začeli z razvojem modelov, ki so vstopili v najbolj priljubljene evropske segmente. Po velikem DS 7 crossback je na ceste pripeljal še najmanjši DS 3 crossback, zdaj pa še glavni adut − DS 4. Slednji zapolnjuje vrzel med ukinjenim DS 5 in prejšnjo generacijo DS 4, zato bo, najverjetneje, tudi najbolj priljubljen član družine. Zanj naj bi se odločilo 60 odstotkov kupcev, ki bodo za zdaj še nekoliko bolj naklonjeni običajnim motorjem in ne kot pri DS 7 crossback, kjer je večina prodanih priključnih hibridov.

Kako torej pod eno streho združiti dva, dimenzijsko različna modela? Kot že omenjeno na začetku je DS 4 dimenzijsko uvrščen med oba modela, čeprav se bolj nagiba k dimenzijam DS 5, njegovi prilagodljivost in raznolikost pa pri znamki rešujejo s tremi različnimi paketi. Osnovni se preprosto imenuje DS 4, DS 4 cross s terenskimi dodatki v dodatnega difuzorja na zadnjem odbijaču in s strešnimi nosilni nagovarja ljubitelje križancev. DS 4 performance line s črnimi dodatki in še z izboljšanimi materiali nagovarja najbolj zahtevne kupce. Ravno po tem paketu bo največ povpraševanja, približno od deset do 15 odstotkov kupcev pa se bo odločilo za paket cross.

Dnevni žaromet z dvojno pokončno svetlobno linijo LED in s funkcijo smernika je zasnovan, razvit in izdelan v Sloveniji. Foto: Gašper Pirman

Veliko je linij in kakovostnih materialov. Trde plastike v avtomobilu praktično ni. Foto: Gašper Pirman

Unikatne dnevne luči LED razvili v Sloveniji, izdelujejo jih v Kamniku



DS že od leta 2015 skrbi, da imajo unikaten svetlobni podpis, ki je obenem tudi glavno oblikovno vodilo njihovih modelov. Nič drugače ni pri DS 4, ki je z zadnjimi žarometi s tridimenzionalno podobo opazen že na daleč. Tudi od spredaj se ga hitro prepozna, saj so dnevne luči LED z dvojno linijo nekaj povsem novega in drugačnega.



"Pri DS 4 smo želeli, da dnevna luč resnično prispeva k prepoznavnosti avtomobila. Lahko je del žarometa ali povsem svoj del avtomobila, kot je tu. Gre za stilski element in je v stilski funkciji avtomobila. Ta dnevna luč LED ima tri funkcije: čez dan je dnevna svetilka, ponoči se ugasne in sveti kot 'pozicija' s približno desetimi odstotki intenzivnosti dnevne luči, tretja funkcija pa je vgrajen smernik," nam je razložil Gregor Povše, vodja na razvojnih projektih Hella Saturnus Slovenija.



"Optični koncept je izveden z 49 diodami. 36 je belih in so razporejene tako navpično kot vodoravno, 13 pa je rumenih in so razporejene navpično ter služijo za smernik. Tolikšno število diod je že termalno obremenjujoče, zato je razvojnikom to predstavljal precejšni izziv. Več kot imamo luči LED, večja je poraba in višji je tudi ogljični podpis avtomobila. Ena izmed posebnosti teh dnevnih LED luči je tudi možnost animacije. Ker so zadaj za lučjo visokonapetostne komore, se lahko vgrajene luči prižigajo zaporedno," je še povedal Povše in dodal, da je razvoj potekal v Ljubljani v Helli Saturnusu, proizvodnja pa poteka v Kamniku.

Minimalistična notranjost polna majhnih podrobnosti

DS 4 sloni na nekoliko posodobljeni arhitekturi EMP2, kot pravijo, so predelali kar 70 odstotkov delov. Na račun posodobitve so lahko v svoj novi model vgradili tudi vso najnovejšo napredno varnostno opremo. Mi smo vozili različico DS 4 cross, ki ima izvrstne materiale v notranjosti in zanimive vzorce, občutek za volanom pa je zares dober. Preglednost nazaj je pričakovano nekoliko slabša, a to je cena, ki jo mora voznik plačati za zunanjo podobo, ki je res "šik". Merilniki so digitalni in pregledni, voznik si jih lahko tudi prilagaja. A še najbolj smo bili očarani nad zvočno zatesnjenostjo. V skoraj neslišnem okolju voznik lahko uživa v zvočni simfoniji ali pa se povsem umiri, ko stoji na enem od semaforjev.

Prilagodljivo vzmetenje, ki pred seboj skenira cesto in primerno prilagaja delovanje blažilnikov, v največji meri "zgladi" cesto. Vožnja je bila zelo udobna, luknje in neravnine vzmetenje lepo požira, vožnja na daljše razdalje pa je po vsaj nekaj desetih kilometrih izjemno nenaporna.

Vse se upravlja prek zaslona na dotik

Čeprav ima nekaj bližnjic v obliki fizičnih stikal, se pomembne funkcije klimatske naprave še vedno upravljajo prek zaslona na dotik. Foto: Gašper Pirman Pri DS so šli morda z minimalizacijo korak predaleč, saj je na armaturni plošči le nekaj fizičnih stikal. Klimatska naprava, radio in druge stvari se še vedno spreminjajo in upravljajo prek zaslona na dotik. Kljub temu da je zaslon hiter, bi si raje želeli vsaj fizična stikala za upravljanje klimatske naprave. Na sredini osrednjega grebena je poleg stikala za menjalnik pri vseh paketih opreme nameščena še dodatna ploščica, občutljiva na dotik, za boljše upravljanje med vožnjo. Voznik si nastavi šest programov, ki jih potem s kratkimi podrsi ali napisi aktivira. Med vožnjo lahko tudi napiše ulico, ki jo potem navigacija prepozna in tako poskrbi predvsem za bolj varno vpisovanje podatkov.

Motorno paleto sestavljajo običajni bencinski in dizelski motorji ter priključni hibrid. "Vsaj na začetku bodo prevladovale termično gnane verzije, kjer bo poudarek na bencinskih motorjih. Še vedno bomo prodali od 20 do 25 odstotkov priključnih hibridov," je dejal Hrovat.

Slednji ima baterijo z zmogljivostjo 12,4 kilovatne ure in po standardih WLTP približno 50 kilometrov električnega dosega. Priključni hibrid je tudi najmočnejši pogonski sklop in je na voljo s 165 kilovati sistemske moči, se pa prtljažni prostor pri izbiri tega pogona zmanjša s 430 litrov na 390 litrov. Še zanimiv podatek, DS 4 je na voljo izključno s samodejnim menjalnikom. Pri vseh pogonskih opcijah je vgrajen 8-stopenjski dvosklopčni menjalnik.

Osrednja konzola je bogatejša za dodaten zaslon na dotik, njegovo delovanje si voznik prilagodi glede na svoje potrebe. Foto: Gašper Pirman

Na cesti ga je nemogoče spregledati, saj je eden lepše oblikovanih avtomobilov. Številni se le začudijo neznani oznaki na pokrovu motorja. Foto: Gašper Pirman

Največ povpraševanja bo po bencinskih motorjih in paketu performance line. Za paket cross se bo odločilo približno od deset do 15 odstotkov kupcev. Foto: Gašper Pirman