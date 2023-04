Druga plat Tesle na vrhu Evrope: pocenitve spodkopale dobiček

Teslin model Y je v prvem četrtletju postal najbolje prodajani avtomobil v Evropi. Z agresivno prodajno politiko, ki so jo zaznamovale predvsem pocenitve, so pretresli avtomobilski trg, a sami sebi tudi spodkopali lepe dobičke. Kaj to pomeni za prihodnost in ali se nam obeta cenovna “vojna”? Elon Musk zatrjuje, da bo Tesla dala prednost prodajnim številkam pred večjim dobičkom.

Dacia se je s sanderom med avtomobili zasidrala na drugem mestu. Tesla je z modelom Y v prvem četrtletju stopila na vrh prodajne lestvice avtomobilov v Evropi. Do konca marca so jih po podatkih analitične družbe JATO Dynamics prodali 71.683, kar je bilo 173 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pred enim letom je bil model Y še 31. najbolje prodajani avtomobil Evrope, zdaj je zanesljivo prvi.

Drugi je bil dacia sandero s 60 tisoč in tretji volkswagen T-roc s 54 tisoč prodanimi avtomobili. Šele prihodnji meseci bodo pokazali, ali bo Tesla z modelom Y lahko držala tak prodajni ritem. Analitiki napovedujejo, da bi lahko njihov električni adut leto končal vsaj med prvimi petimi najbolje prodajanimi avtomobili skupno.

Med električnimi avtomobili je bil modelu Y še najbližje Teslin model 3. Prodali so jih 19 tisoč, kar je bilo 40 odstotkov manj kot v prvem četrtletju lani. Tretji najuspešnejši je bil volkswagen ID.3 s 17 tisoč prodanimi vozili.

Dvajset najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi:

prodaja 1. četrtletje 2023 razlika 2023-2022 Tesla Model Y 71.683 + 173 % Dacia Sandero 60.202 + 27 % Volkswagen T-Roc 54.960 + 50 % Peugeot 208 53.336 + 3 % Opel Corsa 53.307 + 38 % Toyota Yaris Cross 53.050 + 57 % Fiat 500 45.598 + 30 % Dacia Duster 45.310 + 31 % Renault Clio 44.134 + 16 % Volkswagen Golf 42.903 - 8 % Peugeot 2008 42.024 + 6 % Toyota Yaris 41.755 + 11 % Hyundai Tucson 41.104 + 9 % Nissan Qashqai 40.493 + 61 % Citroen C3 39.181 - 1 % Škoda Octavia 38.039 + 31 % Kia Sportage 37.719 + 26 % Volkswagen Tiguan 36.224 + 28 % Renault Captur 35.201 + 4 % Ford Puma 34.658 - 11 %

Deset najbolje prodajanih električnih avtomobilov:

prodaja 1. četrtletje 2023 razlika 2023-2022 Tesla Model Y 71.683 + 173 % Tesla Model 3 19.621 - 40 % Volkswagen ID.3 17.316 + 105 % Volkswagen ID.4 16.646 + 52 % Dacia Spring 14.066 + 56 % Volvo XC40 13.786 + 173 % Fiat 500 13.543 - 1 % Peugeot e-208 13.266 + 48 % MG4 12.720 nov model Renault Megane electric 10.867

vir: JATO Dynamics

Toyotin yaris cross je letos dosegel enega največjih prodajnih skokov. Foto: Gregor Pavšič

Manj težav z dobavami, avtomobilski trg letos z lepo rastjo

Avtomobilski trg je doživel prodajno rast, in sicer za 17 odstotkov. To kaže na vse manj težav z dobavami novih vozil. Med novimi avtomobili je bilo 13 odstotkov električnih. Med temi je imela Tesla 28-odsotni tržni delež.

Med posameznimi znamkami so bili na vrhu Volkswagen (332 tisoč vozil), Toyota (220 tisoč vozil), Peugeot (178 tisoč vozil), Audi (178 tisoč vozil) in Mercedes-Benz (176 tisoč vozil). V prvi deseterici so bili še Škoda, BMW, Renault, Ford in Dacia. Tesla je bila med vsemi znamkami na 16. mestu.

prodaja 1. četrtletje 2023 razlika 2023-2022 Volkswagen 332 tisoč + 25 % Toyota 220 tisoč + 19 % Peugeot 178 tisoč + 9 % Audi 178 tisoč + 19 % Mercedes-Benz 176 tisoč + 14 % Škoda 166 tisoč + 29 % BMW 163 tisoč + 5 % Renault 158 tisoč + 15 % Ford 147 tisoč + 4 % Dacia 145 tisoč + 42 %

vir: JATO Dynamics

Prodaja tesle model 3 je upadla, a to je še vedno drugi najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

Tesla z nižjimi prihodki in dobičkom, vrednost delnice je padla

Tesla je letos avtomobilski trg pretresla z dvakratno pocenitvijo svojih ključnih avtomobilov. Najprej so ceno znižali modelu Y, nato še modelu 3. V Sloveniji je ta pred subvencijo na voljo že za dobrih 40 tisočakov. Nižje cene vplivajo na prihodke Američanov. V prvem četrtletju so še vedno nanizali lep dobiček, ki pa je bil zaradi nižjih prihodkov primerno manjši.

Vlagatelje to očitno skrbi, saj je delnica Tesle v nekaj dneh izgubila več odstotkov vrednosti. Elon Musk ob tem zatrjuje, da je njihova prioriteta kar najvišja prodaja, in to tudi na morebitni račun nižjih dobičkov.

Tesla je imela v prvem četrtletju 23,3 milijarde dolarjev prihodkov. To je bilo 24 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, a okroglo milijardo dolarjev manj kot v zadnjem četrtletju lanskega leta. Bruto dobiček je letos znašal 4,5 milijarde dolarjev. Lani je bil 5,4 milijade, torej je upadel za 17 odstotkov. V zadnjih treh mesecih lanskega leta je bil dobiček Tesle kar 5,7 milijarde dolarjev. Proizvodnjo so v prvih treh mesecih z lanskih 305 tisoč povečali na 440 tisoč, torej za 44 odstotkov.

Se nam obeta cenovna "vojna"?

Taka strategija je pomemben signal za preostalo avtomobilsko industrijo. Pri Renaultu so se že odzvali in ne načrtujejo nižanja cen svojim električnim avtomobilom, predvsem megana e-tech electric. Njihova delnica je podobno kot Teslina doživela padec vrednosti, in sicer prav zaradi skrbi pred prihajajočo cenovno "vojno".

"Tesline pocenitve so opozorilo in izziv za celotno industrijo," je dejal Renaultov finančni direktor Fabrice Cambolive. Teslin model 3 je zdaj v Franciji cenejši od električnega megana.

Renault s pocenitvami ne bo sledil Tesli

"Nimamo prave spodbude, da bi še mi nižali cene in vstopili v to spiralo, ki ji sledi nekatera konkurenca. Če to za nas pomeni kratkoročno nižje prodajne številke, se s tem lahko sprijaznimo," je jasen Thierry Pieton, finančni direktor celotne Renaultove skupine. Analitiki opozarjajo, da bodo pri električnih avtomobilih ključni stroški proizvodnje in kakovost programskega dela avtomobila.

Renault je bil lani za Teslo in Volkswagnom tretja najuspešnejša znamka v prodaji električnih avtomobilov v Evropi. Njihovi skupni prihodki so v prvem četrtletju zrasli za 30 odstotkov, kar je bilo bolje od pričakovanj analitikov. Renault je imel 11,5 milijarde evrov prometa, kar je bila zasluga znova pozitivnega prodajnega četrtletja.