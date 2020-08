Dragoceni porsche že osem let zapuščen v prodajnem salonu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na tem redkem porscheju se že osem let nabira prah, saj so morali zaradi novega zakona zapreti Ferrarijev salon, kjer je bil naprodaj.

Na tem redkem porscheju se že osem let nabira prah, saj so morali zaradi novega zakona zapreti Ferrarijev salon, kjer je bil naprodaj. Foto: James Wan

Vajeni smo videti zapuščene superšportne avtomobile v Dubaju ali drugih bogatih državah, vsekakor pa takih vozil ni veliko na Kitajskem. Praktično nikoli pa še nismo videli zapuščenega tako redkega in izjemno cenjenega porscheja. Nesrečna carrera GT stoji nepremično v Ferrarijevem prodajnem salonu od leta 2012 naprej, ko so Kitajske oblasti sprejele novi protikorupcijski zakon.

Leta 2011 je kitajski predsednik Xi Jinping sprejel novi protikorupcijski zakon in zakon, ki preprečuje pretirano porabo denarja, zato so bili številni Kitajci primorani prenehati kupovati pregrešno drage jeklene konjičke. Zaradi zmanjšane prodaje so svoja vrata zaprli številni prodajni saloni, med njimi je leta 2012 prenehal delovati takrat edini Ferrarijev prodajni salon v državi.

Treh avtomobilov jim ni uspelo prodati

Čeprav se je Ferrari v osmih letih že vrnil, je ta prodajni salon ostal zaprt, takrat pa jim ni uspelo prodati treh športnikov, ki zdaj že Foto: James Wan osem let v njem nepremično stojijo. Poleg porscheja carrera GT sta to še redki ferrari superamerica z ročnim menjalnikom in Z06 corvette.

Porschejev superšportnik je danes eden najbolj cenjenih avtomobilov na svetu, kot pravijo, zadnji veliki analogni superšportnik. 5,7-litrski desetvaljnik ima 450 kilovatov, 6-stopenjski ročni menjalnik in ima 1.455 kilogramov. Izdelali so le 1.270 vozil, dotični primerek pa ima serijsko številko 1.255. Gre za eno zadnjih izdelanih carerr GT, ki je povrhu vsega obarvana še v nekoliko bolj redko (le trije taki obstajajo) rdečo barvo zanzibar red. Z njim so prevozili le 4.500 kilometrov, a ni jasno, ali bo kdorkoli lahko s tem porschejem prevozil še kak kilometer.

Foto: James Wan