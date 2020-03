Dovolj nevarnih zaslonov? Ta avto se vrača proti klasiki.

Boj za največji zaslon na dotik v avtu se je razplamtel že pred leti, proizvajalci pa prav tekmujejo v tem, kdo bo v svoj avto vgradil večji zaslon in armaturno ploščo povsem ''očistil'' fizičnih stikal. Na težave, ki jih takšen način upravljanja prinaša, opozarjamo že vrsto let. Pri Hondi so tokrat poslušali svoje kupce ter pri novem modelu jazz vrnili nekatera fizična stikala in dali prednost takšnemu načinu upravljanja ključnih funkcij v avtu.

Takeki Tanaka, glavni razvojnik za model jazz, je za britanski medij Autocar potrdil, da so pri razvoju nove generacije zavestno vrnili fizična stikala. Voznik oziroma sovoznik zdaj lahko klimatsko napravo upravlja prek fizičnih stikal. S tem so izboljšali splošno uporabnost avta in poskrbeli predvsem za zmanjšan čas voznikove nepozornosti.

Upravljanje prek zaslona ni intuitivno

"Spremenili smo upravljanje, namesto s pomočjo zaslona so zdaj tukaj fizična stikala. Prejeli smo odziv kupcev, ki so nas opozorili Jazz je tudi z drugega področja prelomen model za znamko, saj je na voljo izključno s hibridnim pogonom. Foto: Honda na težavno neintuitivno upravljanje," je povedal Tanaka. Upravljanje klimatske naprave je voznike prisililo, da so pogledali na zaslon in spreminjali nastavitve. S pomočjo fizičnih stikal je pogled stran časovno bistveno krajši.

V primerjavi s predhodnikom so pri Hondi poenostavili vmesnik zaslona na dotik in izboljšali operativni čas največkrat uporabljenih funkcij za 58 odstotkov. Del tega izboljšanja je tudi prihod fizičnih stikal za klimatsko napravo. Glede na dobljene rezultate se bodo fizična stikala, vsaj za klimatsko napravo, najverjetneje vrnila tudi v preostale modele.