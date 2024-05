Dokončno konec: Ženeva zapečatila usodo svojega šova #foto

Avtomobilska razstava v Ženevi je bila desetletja središče in ponos evropske avtomobilske industrije. Prvič so jo organizirali že leta 1905. Dolgo je bila najpomembnejša in najprestižnejša avtomobilska razstava na svetu, ki je tudi Evropo postavljala v središče globalne avtomobilske industrije.

Konec ženevske razstave simbolično kaže tudi na zmanjšano težo evropskega avtomobilskega sveta na svetovnem zemljevidu, kjer pobudo prevzemajo predvsem Kitajci. Nedavna razstava v Pekingu je bila polna do zadnjega kotička tako s strani razstavljalcev kot obiskovalcev. Ti so na primer več ur stali v vrsti, da so si lahko ogledali nov Xiaomijev avtomobil.

Na vrhuncu svoje slave je ženevska razstava ponudila dogajanje na 120 tisoč kvadratnih metrih površin, gostila je 120 razstavljalcev, deset tisoč novinarjev z vseh koncev sveta, nato pa v enajstih dneh tudi več kot 600 tisoč obiskovalcev.

Foto: Gregor Pavšič

Šok iz pomladi leta 2020

Zadnji poizkus so v Ženevi naredili letos spomladi, ko so razstavo organizirali prvič po postkovidnem obdobju. Prav dogodek v Ženevi je bil spomladi leta 2020 ena prvih v vrsti odpovedi, ki jih je povzročila epidemija covid-19.

Takrat je bil obisk ženevske razstave še "nujen", bila je osrednji spomladanski dogodek avtomobilskega sveta, nenadna odpoved tik pred otvoritvijo pa velik šok za vse. Prepoved organizacije dogodkov z več kot tisoč udeleženci je takrat zapovedalo švicarsko zdravstveno ministrstvo. Le štiri dni pred novinarskimi dnevi so takrat, ko je bilo v Švici šest primerov koronavirusa, razstavo odpovedali.

Tudi brez epidemije bi bila razstava z vidika razstavljalcev že leta 2020 precej okrnjena.

Letos so se ji izognili skoraj vsi

Dobra štiri leta pozneje je vse drugače in že letošnji dogodek ob Ženevskem jezeru je dal slutiti, da se odvija zadnjič. Skoraj vsi evropski proizvajalci, izjema sta bila le Renault z novo petko in Dacia z novim dusterjem, so razstavo izpustili. Celo Kitajcev je bila le peščica, kar je bilo v nasprotju s pričakovanji. Proizvajalci so dali prednost individualnim dogodkom, predstavitvam in posebnim srečanjem, kjer si pozornosti ne delijo še z drugimi tekmeci. Digitalni svet je s poplavo informacij tradicionalnim razstavam vsaj v Evropi zaprl vrata.

Včeraj so organizatorji uradno potrdili, da novega dogodka v Ženevi ne bodo več organizirali. Še vedno pa bodo pod isto blagovno znamko pripravili razstavo v katarski Dohi, in sicer novembra leta 2025.