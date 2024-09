Torino je po šestih letih spet obudil avtomobilsko razstavo, ki je kar sredi mesta in daleč od zaprtih razstavišč predstavila nekdanji, zdajšnji in prihodnji blišč avtomobilske industrije. Bi tak format razstave lahko uspel tudi v Ljubljani?

Minuli konec tedna so v Torinu pripravili zanimivo avtomobilsko razstavo odprtega tipa, kjer so na nekaj trgih in ulicah v središču mesta pripravili prikaz nekdanjega, sedanjega in vsaj delno tudi prihodnjega avtomobilskega sveta. Dogodka ni pretirano pokvaril niti včerajšnji nesrečni dogodek, ko je voznik lancie 037 na drseči podlagi pri pospeševanju izgubil oblast nad vozilom. Odneslo mu je zadek in zadel je v ograju. Ta je zadela 12 ljudi, eden med njimi je bil poškodovan (neuradno zlom noge) in so ga odpeljali v bolnišnico.

Nesreča - lancia 037 med obiskovalce:

Teslin cybertruck v Torinu, kmalu bo tudi v Sloveniji. Foto: Salone Auto Torino

Italijani so na otvoritveni povorki že v petek pokazali evolucijo mobilnosti. Tako so najprej pripeljali konjske vprege in nato avtomobile različnih obdobij. Manjkale seveda niso niti športne specialke in dirkalniki, kjer se je svojimi nekdanjimi ikonami bohotila predvsem Lancia. Med novimi avtomobili je izstopala Renaultova električna petka, pa tudi Teslin cybertruck in nekaj novih modelov iz Kitajske. Manjkali niso niti klasični Ferrarijevi, Lamborghinijevi in Porschejevi športni avtomobili.

Leta 2017 se je Avtomobilski salon po enajstih letih vrnil v Slovenijo in po 16 letih v Ljubljano. Obiskovalci so si v 11 dvoranah na 12.000 kvadratnih metrih razstavnih površin lahko ogledali 260 vozil. Salon je privabil kar 75 tisoč obiskovalcev.

Renault je obudil petko z električnim motorjem. Foto: Salone Auto Torino

Parada superšportnikov skozi Torino. Foto: Salone Auto Torino

Bi lahko tak tip razstav gostilo še več evropskih mest?

Kljub omenjeni nesreči je tak odprt tip razstave pokazal na eno izmed tovrstnih možnosti predstavitve za avtomobilske proizvajalce, trgovce in ponudnike različnih oblik mobilnosti. V Ljubljani smo zadnjo veliko avtomobilsko razstavo videli leta 2017, ko pa je bil njen glavni omejitveni dejavnik razpoložljiv prostor na Gospodarskem razstavišču.

Vodilni slovenski avtomobilski trgovci imajo vsako leto odlične poslovne rezultate in stroškovni vidik ne bi smel biti glavni vzrok, da takega avtomobilskega dogodka v Sloveniji več ni. Bi bila lahko rešitev za razstavo kar v mestu, kjer prostori niso tako bleščeče urejeni, a so predstavitve praktične in nekoliko bolj spontane? Torino je dal zanimiv vzorčni primer več evropskim mestom, nikakor ne le Ljubljani.

Fotografije iz središča Torina: