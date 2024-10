Za Slovenijo bo eden najzanimivejših avtomobilov letošnje pariške razstave koncept novega twinga, ki ga bodo prvič pokazali v javnosti. Twingo bo v naslednjih letih poskušal vrniti Revozovo tovarno v vsaj dvo-, če ne že triizmensko delo.

Med najzanimivejšimi predstavljenimi avtomobili v Parizu bo serijski renault 4, ki je električni naslednik nekdanje znamenite katrce. Ob njej bodo prvič v javnosti pokazali tudi koncept novega twinga, električnega malčka, ki ga bodo v nekaj letih začeli izdelovati v novomeškem Revozu. Na ceste bo twingo, za katerega pri Renaultu obljubljajo začetno ceno 20 tisoč evrov, pripeljal leta 2026.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Za zdaj še nepopoln pogled na novega renaulta 4. Foto: Renault

Koncept twinga so sicer razkrili že lani jeseni, zdaj bo prvič prišel v javnost. Četrta generacija twinga prinaša le še električni pogon in bo tudi prišla z namenske električne platforme. Čeprav se je sprva obetalo razvojno sodelovanje Renaulta in Volkswagna, bo twingo vendarle povsem francoski.

Eden ključnih razlogov, da do sodelovanja med Parizom in Wolfsburgom ni prišlo, je bilo tudi v nemških željah, da skupni avtomobil izdelujejo v svojih tovarnah. Velikoserijski malček je bil prav gotovo na seznamu želja marsikatere tovarne, ki se danes ukvarja s kronično neizkoriščenostjo proizvodnih kapacitet. Dodelitev twinga tovarni Revoz je v tem smislu velikega pomena za slovensko gospodarstvo, saj je bila edina slovenska avtomobilska tovarna v zadnjih letih na robu tistih proizvodnih številk, ki pri enoizmenskem delu še zagotavljajo obstoj tovarne.

Twingo bo spomnil na svoje kultne začetke

Novi twingo bo oblikovno spominjal na prvo generacijo iz začetka 90. let, ki je bila tudi med vsemi najprepričljivejša. Avtomobil je oblikovan podobno v smislu dobrega izkoristka prostora, ki bo morda celo primerljiv (ali na zadnji klopi celo boljši?) od razred večje petke. Poklon prvi generaciji je tudi oblika žarometov, kljuke na vratih in odprtine za zrak na sprednjem delu vozila.

Serijski twingo bo eden prvih majhnih električnih avtomobilov s ceno okrog 20 tisoč evrov. Volkswagen razvija ID.1, BYD napoveduje evropski prihod seagulla.

Novi volkswagen tayron - nadomestil bo sedemsedežnega tiguana. Foto: Volkswagen

EV3 je nov električni športni terenec znamke Kia. Foto: Gregor Pavšič

Cadillac se v Evropo vrača z elektriko. Foto: General Motors

Za razliko od večine avtomobilskih razstav v zadnjih letih bo evropska udeležba letos v Parizu precej resnejša. Stellantis bo prisoten z znamkama Peugeot in Citroen, prav tako tudi z Alfo Romeo. Med Nemci prihajajo Volkswagen, Škoda, Audi in BMW, manjkal pa bo Mercedes-Benz. Korejske barve bo v Parizu branila Kia, ne pa tudi sestrski Hyundai.

Zanimiv bo prihod Američanov – na evropske razstave se vrača Tesla, ki sicer pomembnejših novosti nima, prav tako pa poleg Forda (novi capri) tudi Cadillac. Pokazali bodo model lryiq, ki pooseblja vrnitev znamke v povsem električni podobi. Manjkali ne bodo Kitajci, a vendarle jih ne bo v izobilju. Izstopal bo BYD, ki predstavlja svojo alternativo tesli model Y.

Glavne novosti avtomobilske razstave v Parizu: