Nova realnost šova v Ženevi: letos le osem znamk, iz Evrope le dve

Evropske avtomobilske proizvajalce bosta v Ženevi zastopala le Renault in Dacia, razstavi pa se odreka celoten koncern Volkswagen, enako tudi Stellantis. Zaman bomo ob Ženevskem jezeru iskali tudi japonske avtomobilske znamke. Toyota v Evropi svoje sile raje usmeri v samostojne dogodke, kot je t. i. Kenshiki Forum v Bruslju, in vse novosti predstavi tam. To je le eden od primerov, kako so klasične razstave v digitalnem svetu izgubile svoj pomen in predvsem povratni učinek za visoke stroške predstavljanja na klasičnih razstavah.

Organizatorji so potrdili prisotnost naslednjih avtomobilskih znamk: Renault, Dacia, BYD, MG Motors, Isuzu, Lucid, Microlino in Pininfarina.

Foto: Renault

Skupaj bo prisotnih 29 razstavljavcev. Med naštetimi sta torej dva večja kitajska proizvajalca, BYD in MG Motors. Organizatorji so se sprva dogovarjali z več kitajskimi proizvajalci, a očitno sodelovanja vendarle niso sklenili.

Renault in Dacia bosta poskušala odsotnost tekmecev izkoristiti za odmevnejše razkritje dveh svojih pomembnih adutov. Renault bo razkril serijsko različico električnega renault 5, ki bo nasledil zoeja, Dacia pa bo predstavljala novo generacijo dusterja.