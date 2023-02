Dobra spodbuda? Lani rekordno slab začetek, letos bolje.

Januarja lani so zabeležili najslabši letni začetek avtomobilske prodaje v Evropi, letos je bil prvi mesec bolj spodbuden. Med znamkami na vrhu Volkswagen, Toyota in Dacia.

Prodaja novih avtomobilov se je januarja v Evropi povečala za 10,7 odstotka, kar je dobra spodbuda za novo avtomobilsko leto. Velik porast je tudi posledica dejstva, da je bil lanski januar najslabši začetek avtomobilske prodaje od začetka priprave tovrstnih statistik na evropski ravni. Avtomobilske znamke so skupno januarja uspele registirati 760 tisoč novih avtomobilov, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA). Med tipi pogonov je prevladoval bencinski motor (37,9 %), hibridov je bilo 26 odstotkov, polno električnih vozil pa 9,5 odstotka.

Bolj realen vpogled v stanje na trgu, kar je povezano predvsem z vprašanjem, ali se postopno umirja kriza z dobavami, bosta dala vsaj še prihodnja dva meseca.

Dacia sandero je bil najuspešnejši posamezni model v januarju, Dacia pa se je zavihtela na tretje mesto med znamkami.

Prodaja hibridov se je povečala za 22 odstotkov, kar je bila tudi posledica drugega skupnega mesta Toyote. Foto: Gregor Pavšič

Med avtomobilskimi znamkami je bil januarja na vrhu spet Volkswagen, tudi na drugem mestu v primerjavi z letom 2022 ni bilo sprememb. Volkswagen je januarja registriral 85 tisoč novih avtomobilov, kar je bilo skoraj 14 odstotkov več kot januarja lani, drugouvrščena Toyota pa 59 tisoč. Tudi japonska znamka je izkupiček lanskega januarja popravila za slabih 13 odstotkov.

Dacia je bila kar 42 odstotkov uspešnejša kot januarja lani, kar ji je pri 45 tisoč prodanih avtomobilih zagotovilo tretje mesto. Za tri tisoč avtomobilov so ugnali tudi Renault. Nekoliko uspešnejša je bila s 43 tisoč registracijami Škoda, sledil je Peugeot z 42 tisoč registracijami. Korejski znamki Hyundai in Kia sta vknjižili po 32 oziroma 35 tisoč registracij, pred oziroma med njiju pa so se vmešale še vodilne premijske znamke Audi, BMW in Mercedes-Benz.

Najuspešnejše znamke:

januar 2023 januar 2022 Volkswagen 85 tisoč 75 tisoč Toyota 59 tisoč 52 tisoč Dacia 45 tisoč 31 tisoč Škoda 43 tisoč 38 tisoč Renault 42 tisoč 39 tisoč Peugeot 42 tisoč 47 tisoč Audi 37 tisoč 32 tisoč BMW 35 tisoč 36 tisoč Kia 35 tisoč 35 tisoč Mercedes-Benz 34 tisoč 37 tisoč Hyundai 32 tisoč 30 tisoč

vir: ACEA