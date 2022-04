Dobiček na prodani avto? Številke so zelo zanimive.

Avtomobilski trgovci so od leta 2019 v povprečju globalno podražili avtomobile za 10 odstotkov, zato so kljub slabši prodaji dobički postali večji. Skupno je lani največ zaslužila Toyota, po zaslužku na prodani avtomobil je med največjimi absolutni rekorder Ferrari.

Ferrrari z vsakim prodanim avtomobilom zasluži več kot 100 tisoč evrov. Foto: Ferrari Avtomobilski proizvajalci so v zadnjih treh letih izgubili dokaj velik del prodajne pogače, a kljub manj prodanim novim avtomobilom so uspeli svoje dobičke povečati. Avtomobili so se v kriznih časih podražili, manj je popustov, vse bolje se prodajajo tudi višje opremljene različice - tam pa so zaslužki za vsak prodani avtomobil temu primerno višji.

Absolutni rekorder po zaslužku od vsakega prodanega avtomobila je Ferrari, je pokazala raziskava analitikov pri družbi JATO Dynamics. Njihova marža je presegala 21 odstotkov in v povprečju je Ferrari od vsakega prodanega avtomobila lani zaslužil kar 106 tisoč ameriških dolarjev. Drugo mesto je zasedla Tesla, kjer je ta zaslužek znašal mnogo nižjih 6.693 dolarjev na avtomobil.

Na vrhu Toyota, Volkswagen in Stellantis

Ferrari pa zaradi maloserijske proizvodnje kljub temu ni bil med proizvajalci, ki so lani zaslužili največ denarja. Na samem vrhu je bila Toyota z operativnim dobičkom 24,7 milijarde dolarjev, sledil je Volkswagnov koncern z 19, Stellantis z 16 in BMW ter Daimler s 13 milijardami dobička.

V prvi deseterici so še Hyundai-Kia (8,7 milijarde dolarjev), General Motors (8,2 milijarde dolarjev), Honda (6,7 milijarde dolarjev), Tesla (5,7 milijarde dolarjev) in Tata Group (4,8 milijarde dolarjev). Renault-Nissan je zaslužil dobre tri, Ferrari pa eno milijarde dolarjev.

Tri leta in avtomobili so v povprečju dražji za deset odstotkov

Pri analizi so upoštevali poslovne rezultate 19 vodilnih proizvajalcev oziroma koncernov. Povprečna cena prodanega avtomobila je znašala 27 tisoč dolarjev. To je bilo 11 odstotkov več kot predlani in deset odstotkov več kot leta 2019.