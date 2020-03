DMW ali BMW? Indijci morajo spremeniti ime rikši.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že leta 2013 je indijsko podjetje Om Balajee Automobiles na trg poslalo električni model rikše z imenom DMW. Štiri leta pozneje so se pritožili pri nemškem BMW, češ da je oznaka rikše fonetično preveč podobna imenu njihovih avt0mobilov. Zdaj je najvišje stopenjsko sodišče v Indiji razsodilo v prid Bavarcev in Indijci bodo morali rikši spremeniti ime.

To ni prvi tovrsten spor BMW-ja, je poročal nemški Auto Motor und Sport. Tožili so tudi že kitajskega proizvajalca z imenom BMN, ki je moral naposled Nemcem plačati odškodnino, z enakim zahtevkom pa so bili uspešni tudi proti ponudniku komunikacijskih storitev v ZDA BMW Telecommunication.