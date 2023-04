Daleč najbolj priljubljena vozila, za katera pri dobavi ni zamud

V zadnjih letih so se vozila precej podražila, tako nova kot tudi rabljena. Kljub temu avtomobili še vedno ostajajo nepogrešljiv del naših življenj. Zaradi visoke začetne investicije je ob izbiri novega osebnega vozila še kako pomembna dolžina jamstva, ki ga kupec prejme, ko iz salona odpelje novo vozilo. Renault je pred kratkim predstavil podaljšano garancijo do osem let ali 150 tisoč kilometrov za večino svojih vozil. Ob nakupu najbolj priljubljenih modelov znamke Renault vam hkrati ni treba skrbeti niti glede zamude pri dobavi, saj so pri podjetju poskrbeli za zadostno zalogo vozil.

Z novim vozilom do kar osemletnega jamstva za večino vozil

Avto kupujemo, ker ga potrebujemo, in kupujemo ga za zelo dolgo časa. Zato je še kako pomembno dolgo jamstvo, ki zagotavlja dolgoletno brezskrbno uporabo vozila. Z daljšim jamstvom si kupci zagotovijo finančno varnost, saj krije stroške popravil in vzdrževanja vozila v določenem obdobju.

Podaljšano jamstvo tako zmanjša tveganje za nepredvidene stroške, povezane s popravili in vzdrževanjem vozila. V Sloveniji je Renault z letošnjo pomladjo uvedel možnost podaljšanega jamstva do kar osem let oziroma 150 tisoč kilometrov. Gre za nov jamstveni produkt, ki ga je uvoznik vozil znamke Renault, podjetje GA Adriatic, posebej za slovenski trg oblikoval v sodelovanju z družbo Real Garant.

Foto: Gašper Pirman

Podaljšano brezskrbno lastništvo novega vozila 2 + 3 + 3 = 8 oziroma: 2 leti tovarniške garancije,

3 leta podaljšanega jamstva Renault (oziroma 100 tisoč km, karkoli se zgodi prej),

3 leta podaljšanega jamstva Real Garant (oziroma 150 tisoč km, karkoli se zgodi prej).

Kako deluje podaljšano jamstvo pri Renaultu?

Vsak kupec novega osebnega vozila znamke Renault ob nakupu prejme tovarniško jamstvo za dve leti. Slovenski uvoznik GA Adriatic za večino modelov vozil v Sloveniji to jamstvo samodejno takoj brezplačno podaljša na obdobje petih let oziroma največ 100 tisoč prevoženih kilometrov. Jamstvo vključuje popolno kritje v primeru mehanske, električne ali elektronske okvare (nadomestni deli in stroški dela) ter storitev Renault Pomoč.

Kupec si lahko ob nakupu zagotovi še dodatna tri leta (od šestega do osmega leta vozila oziroma do največ 150 tisoč kilometrov) popolnega kritja prek podaljšanega jamstva. Tudi to jamstvo velja v primeru mehanske, električne ali elektronske okvare za nadomestne dele in stroške dela.

Dodatna tri leta podaljšanega jamstva Real Garant oziroma prevoženih 150 tisoč kilometrov (velja, kar se zgodi prej) prejme kupec brezplačno ob nakupu vozila z Renaultovim financiranjem. Če kupec opravi nakup vozila brez finančne ponudbe Renaulta, lahko podaljšano jamstvo prejme ob doplačilu.

Podaljšana jamstva veljajo do preklica za vsa osebna vozila znamke Renault, razen za modele Twingo (tu je jamstvo brezplačno za dve leti) ter Twingo Electric in Megane E-tech Electric, kjer brezplačno podaljšano jamstvo traja pet let.

Foto: Gašper Pirman

Renault pomoč – uživajte ob sproščeni vožnji Renault pomoč je storitev, ki je namenjena voznikom Renaultovih vozil in zagotavlja pomoč v primeru okvare ali nesreče. Storitev je na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu in zajema celotno Slovenijo ter večino evropskih držav. Poleg pomoči na kraju samem vključuje tudi organizacijo prevoza vozila in potnikov, pošiljanje rezervnih delov ter nadomestno vozilo. Storitev Renault pomoč je na voljo brezplačno v okviru garancije vozila in velja do četrtega leta po nakupu, nato pa jo je mogoče podaljšati. S storitvijo Renault pomoč boste na cesti bolj varni, predvsem pa mirni.

Da boste kasneje za svoj avto dobili več

Da takoj po nakupu novega vozila temu začne padati vrednost, ni skrivnost. A tudi tu imajo pri Renaultu rešitev. Njihova pogodba o podaljšanem jamstvu je namreč prenosljiva. To pomeni, da lahko danes novo vozilo, kasneje, tudi pred iztekom jamstva, prodate naprej. In prav to je lahko še kako dober razlog, da svoje vozilo prodate za več denarja, kot bi ga lahko iztržili sicer.

Foto: Arhiv ponudnika

Še bolje pa boste ugodnosti Renaulta izkoristili, če boste ob nakupu sklenili še pogodbo o vzdrževanju vozila, s katero si boste že ob nakupu zagotovili predvidljive stroške rednega tovarniškega vzdrževanja, bodočemu kupcu svojega vozila pa dali najpomembnejše zagotovilo, da je bilo vozilo redno in dobro vzdrževano. Ne samo, da boste vozilo tako bolje in lažje prodali, tudi dejansko bo prav zato še bolj vredno nakupa.

Izberite svoje najljubše vozilo in se z njim odpeljite že danes

V zadnjih nekaj letih so se na trgu pojavile številne težave pri dobavi novih vozil. Te so posledica prevelikega odstopanja med ponudbo posameznih sestavnih delov in povpraševanjem po novih vozilih. Posledice čutijo tako prodajalci kot tudi kupci. Dolgi dobavni roki lahko pomenijo tako upad zanimanja kot tudi prodaje. Kupci lahko na novo vozilo čakajo tudi več mesecev ali kar leto dni.

Nekateri kupci so morda že prodali svoj stari avto in se zanašajo na to, da bodo prejeli svoj novi avto v dogovorjenem roku, zaradi zamude pa se lahko znajdejo v finančni stiski. Prav zato so se pri Renaultu odločili, da naredijo korak proti svojim kupcem.

Čeprav so časi negotovi, so se dobro oskrbeli z vozili Renault Clio, Renault Captur in Renault Megane Conquest. Gre za modele, ki vsak v svojem razredu spadajo med daleč najbolj priljubljene, njihova bogata zaloga pa omogoča, da lahko avto odpeljete skorajda takoj, ko uredite vso potrebno dokumentacijo za financiranje vozila.

Foto: Gašper Pirman

Najpogostejši avto s slovenskimi registrskimi tablicami je Renault Clio Glede na statistične podatke Agencije za varnost prometa je bilo še leta 2020 v Sloveniji registriranih kar 29.649 vozil Renault Clio.

Renaultova vozila s podaljšanim jamstvom

Renault je znanec z naših cest, ki ga zagotovo ni treba posebej predstavljati. Še posebej to velja za Renault Clio, ki je s pomočjo finančne ponudbe Renault Fleksi kupcem ob pologu 6.096 evrov na voljo že za 99 evrov na mesec, seveda z vključenim osemletnim podaljšanim jamstvom.

Ste tudi vi sledilci najnovejše mode in zato na cesti prisegate na vozila SUV? Renault vam tu ponuja svoj zmagovalni model Captur. Ob pologu 7.255 evrov je Renault Captur na voljo že za 119 evrov na mesec s pogodbo Renault Fleksi, ki seveda zagotavlja tudi brezplačno osemletno podaljšano jamstvo.

Renault Megane Conquest Foto: Gašper Pirman

Ste po duši bolj športni in ste se na cesti zaljubili v vozila SUV s kupejevsko padajočo linijo strehe? Taki športni terenci so bili še pred kratkim rezervirani zgolj za premijski razred avtomobilskega sveta, a pri Renaultu ni tako. Renault Megane Conquest zagotovo spada med najlepše kupejevske modele SUV, njegova cena pa je seveda precej ugodnejšega, kot nakazuje s svojim premijskim kupejevskim videzom. Ob pologu 10.677 evrov je namreč lepi Megane Conquest lahko z vključenim brezplačnim osemletnim jamstvom vaš že za 149 evrov na mesec.