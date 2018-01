"Nizkocenovni" avto Slovencem še ni nudil tako veliko #foto

Bo Dacia v Sloveniji res podvojila prodajo dusterja?

Poudarki



Cena: od 13 tisoč do 19 tisoč evrov



Motorji: 1,6-litrski bencinski SCE (84 kW), 1,2-litrski bencinski TCe (92 kW), 1,5-litrski dizelski dCi (66 kW in 80 kW). Na voljo tudi različica na stisnjen zemeljski plin 1.6 SCe LPG za 13.500 evrov



Tri stopnje opreme: essential, comfort in prestige



Kupci: obstoječi lastniki dusterjev, aktivni lastniki, ki veliko časa preživijo v naravi, različne službe, ki potrebujejo trpežen in terensko zmogljiv avtomobil



Plan prodaje: v letu 2018 želijo prodati 700 avtomobilov, od tega jih bo več kot dve tretjini opremljeni s štirikolesnim pogonom. Največ povpraševanja je za srednje in najvišje opremljene različice.

Prva vožnja: Dacia duster je za še vedno malo denarja postal zelo resen terenski avto #video

Dacia duster v drugi generaciji ostaja prikupni avtomobilski posebnež, ki pa je z dodanimi elementi opreme (globinsko nastavljiv volan, avtomatska klimatska naprava, kamere za nadzor okrog vozila …), mehkejšim volanskim obročem (električni servovolan), nadpovprečno terensko robustnostjo (21 centimetrov oddaljenosti od tal, sistem za spuščanje po strmini …), veliko lepšimi stikali na sredinski konzoli, boljšo ergonomijo notranjosti (prerazporeditev stikal, bolje postavljen sredinski zaslon) in možnostjo štirikolesnega pogona postaja v razredu pod 20 tisoč evri avto z vse manj pomanjkljivostmi. Manjka le še kak dodaten varnostni sistem (predvsem za zaviranje v sili), toda pri Dacii so se že vnaprej zadovoljili s tremi zvezdicami Euro NCAP. Dacia z novim dusterjem ostaja zvesta naslednjemu konceptu: imeti poceni avto, ki ponuja le tisto opremo, ki jo izrecno želijo kupci in se je prek amortizacije pri Renaultu že dovolj pocenila.

Video - Dusterja smo vozili že po cestah v Grčiji

[video: 66837 / ]

Na voljo je s 17-palčnimi platišči, zunanji videz pa krasijo številni posrečeni dodatki. Foto: Gašper Pirman

Še največje spremembe so vidne na zadku, kjer so pokončne linije zamenjale horizontalne in novi žarometi. Kljub prehodu v novo generacijo ostaja duster dimenzijsko nespremenjen, Foto: Gašper Pirman

Več opreme, primerljiva cena

Romunski proizvajalec vozil ni več drugorazredni igralec na trgu, saj vse od leta 2010 nenehno povečuje prodajne številke. Njihovi modeli so na prodaj kar v 44 državah, v Evropi pa so povečali prodajo za 10 odstotkov. Najbolj priljubljeni trgi ostajajo domača Romunija ter Maroko in Alžirija. V Sloveniji so te številke nekoliko manjše, a s prihodom novega dusterja si tudi pri nas obetajo povečano prodajo.

Če so v lanskem letu prodali približno 350 dusterjev, se bo to letos znatno spremenilo. Glede na razmeroma nespremenjeno ceno v primerjavi s predhodnikom in številne pridobitve, ki jih je dobila nova generacija, želijo prodati približno 700 avtomobilov. Po pričakovanjih uvoznika pa se bo še naprej več kot dve tretjini kupcev odločilo za štirikolesni pogon in srednji ali najvišji paket opreme.

Od 13 tisoč evrov, a največ 19 tisoč evrov

Štirikolesno gnani duster čisto neposrednega tekmeca še vedno nima. Če upoštevamo, da je treba za štirikolesno gnano izvedenko in dizelski agregat odšteti 19 tisoč evrov, ob tem pa kupec dobi vsaj osnoven nabor nujno potrebne dodatne opreme (avtomatsko klimatsko napravo, zaslon na dotik z navigacijo, tempomat, samodejno prižiganje žarometov, voznikov sedež nastavljiv po višini, strešne nosilce, parkirne senzorje in sistem kamer), konkurence skoraj ni. Nekoliko se mu lahko postavi po robu le suzuki vitara.

Kupcem so na voljo trije paketi opreme essential, comfort in prestige. Cene za osnovno izvedenko z 1,6-litrskim atmosferskim motorjem s 84 kilovati se začnejo pri vsega 13 tisoč evrih, a bolj pomemben podatek je, koliko stane najbolj prodajani duster v Sloveniji. Za daciinega športnega terenca s paketom comfort, 1,5-litrskim dizelskim agregatom z 80 kilovati in štirikolesnim pogonom bo treba odšteti vsaj 17.500 evrov, za enako motorizirano različico z najvišjim paketom pa 19 tisoč evrov. Na voljo je tudi samodejni menjalnik EDC, ki pa ga ni mogoče naročiti v kombinaciji z štirikolesnim pogonom.

Največji preskok se je zgodil v potniški kabini. Poleg boljšega položaja za volanom in izdatnejše izolacije je potniška kabina postala bolj moderna in primerna 21. stoletju. Foto: Gašper Pirman

Duster je prvič na voljo z avtomatsko klimatsko napravo. Foto: Gašper Pirman

Več kot dve tretjini kupcev se odloči za štirikolesni pogon. Foto: Gašper Pirman

Pridobil je tam, kjer to največ šteje



Zaslon na sredinski konzoli je zdaj 7,4 centimetra višje in obenem obrnjen bolj k vozniku.



Volan je nastavljiv po višini (štiri centimetre) in zdaj tudi po globini (pet centimetrov).



Voznikov sedež ima dva dodatna centimetra višinskega hoda, dva centimetra daljše je tudi sedalo sedeža.



Ima nov odlagalni predal pod sovoznikovim sedežem.



Prostornina prtljažnika znaša od 478 (467 pri štirikolesnem pogonu) do 1.623 litrov.



Zvočna izolacija notranjosti je boljša (več materialov za vpijanje trušča, 0,35 milimetra debelejše vetrobransko steklo, bolj tog sprednji del vozila …).



Električni servovolan, 35 odstotkov manjša sila za sukanje volanskega obroča, zaradi manjšega prenosnega razmerja je volan bolj odziven, volanski sistem ima progresivno pomoč



Štiri kamere za pogled okrog vozila za pomoč pri parkiranju in terenski vožnji, sistem pomoči pri vožnji navzdol, prikaz kompasa in nagiba vozila na zaslonu.



Kartica za prostoročno odklepanje vozila in zagon motorja, ki jo poznamo že iz Renaultovih modelov.



Varnostni sistemi: opozorilo za vozilo v mrtvem kotu (štirje ultrazvočni senzorji) na razdalji od treh do petih metrov, deluje od hitrosti 0 do 140 kilometrov na uro; duster ima omejevalnik hitrosti in tempomat (od 30 km/h naprej).