Citroën se vrača v svet prestižnih limuzin

Citroën pripravlja naslednika limuzine C5, ki se bo zasidral v vrh njihove ponudbe. Francozi so namreč spoznali, da potrebujejo svojega predstavnika v vsakem pomembnem segmentu, zato so že začeli posvečati novi prestižni limuzini.

Foto: Citroën

Vsak večji proizvajalec mora imeti v ponudbi veliko limuzino

Kot poroča britanski medij Autocar, naj bi nova limuzina luč sveta ugledala leta 2019 ali najkasneje leta 2020. Citroën namreč v Evropi v segmentu večjih limuzin nima svojega predstavnika, saj model C5 ni več v proizvodnji. "Zagotovo ne bo to novi C5, bo pa večja limuzina, saj mora vsak velik proizvajalec imeti v ponudbi takšno vozilo. Da si kredibilen, potrebuješ serijo majhnih, srednjih in velikih avtomobilov, med njimi morajo biti tudi terenci. Če to storiš pravilno, pokriješ potrebe po volumnu in zaslužku ter si uspešen v poslu na celotni paleti in v zasebni prodaji," je v intervjuju povedala Linda Jackson, izvršna predsednica Citroëna.

Oblikovno se bo približal konceptu CXperience

Francoski proizvajalec vozil je leta 2016 na avtosalonu v Parizu premierno predstavil 4,8 metra dolg koncept CXperience, ki je svet navdušil s futuristično notranjostjo. Ravno nova limuzina naj bi številne oblikovne posebnosti črpala iz tega koncepta, zato so pričakovanja javnosti velika. "Tako kot vsi koncepti je bil tudi ta izdelan za testiranje reakcij, ki jih avtomobil povzroči. Vem, da sem pristranska, toda jaz sem bila navdušena. Proizvodni avtomobil bo navdih iskal pri njem, pokazali pa smo, kako lahko limuzina daje vtis prestižnosti brez tradicionalnih dodatkov – kroma, usnja in lakiranega lesa. Prav tako lahko prikazuje naš ideal o udobju, notranjosti in voznih lastnosti z uporabo novega sistema Advanced comfort suspension."