Citroën predstavlja svojo novo kolekcijo C-Series

Oglasno sporočilo

Namenjena je kupcem, ki iščejo prepoznavno ponudbo z bogatim naborom opreme za udobje in pravim slogovnim podpisom. Specialno serijo je moč prepoznati tudi po dodatni razkošni opremi, ki je v Sloveniji na voljo poleg stopnje Feel Pack, ter po posebnih barvah in materialih, ki so opazne na zunanjih in notranjih površinah vozila, kot na primer nov barvni paket Bronze Anodisé. Izvedenke C-Series so na voljo pri modelih C3, C3 Aircross, C4 in C5 Aircross in so slovenskim kupcem že na voljo za naročila, prva vozila pa bodo lahko prevzeli maja 2022.

Nova kolekcija C-Series je na razpolago za širok izbor modelov: C3, C3 Aircross, C4, ë-C4 in C5 Aircross. Umešča se v osrčje stopenj opreme, med stopnji Feel Pack in Shine, ponaša pa se z bogatejšo serijsko opremo za dobro počutje in brezskrbnost potnikov in je na voljo s posebno paleto barv in materialov, ki dopolnjujejo osnovni izbor.

Črka C iz imena C-Series se seveda navezuje na C iz imena Citroën in ponazarja udobje (Confort v francoščini), ki je eden od osnovnih stebrov znamke. Uteleša tudi C za povezljivost (Connectivité v francoščini), brezskrbno vožnjo (Conduite sereine v francoščini) in značaj (Caractère v francoščini), ki tvorijo edinstveno identiteto njenih modelov.

"Citroën za svoje modele pogosto pripravi omejene serije, za katere so na voljo razkošna oprema in dodatki ter čisto poseben barvni paket. Specialna serija C-Series je na trg prišla v sredini leta 2020 za C3 Aircross in naše stranke so bile nad njo navdušene, zato smo se jo odločili prenesti še na preostale modele iz naše prodajne palete. Najnovejša izdaja 2022 bo s svojim ekskluzivnim barvnim paketom Bronze Anodisé ključnega pomena za naš izbor vozil leta 2022." Pierre Monferrini, vodja izbora vozil CITROËN

Za najnovejšo izdajo kolekcije je Citroën razvil povsem nov barvni paket Bronze Anodisé, ki s prodornimi barvnimi dodatki v bronasti barvi celotno vozilo navda z eleganco in dinamičnostjo. Za večjo prepoznavnost so modeli iz kolekcije C-Series 2022 pridobili vgravirano ploščico z imenom omejene serije, ki je pri nekaterih modelih nameščena na sprednjih blatnikih, pri drugih pa na sprednjih vratih. Tudi njihove stopnje opreme so bogatejše, kar pa je odvisno od modelov in posebnostih posameznih regij.

CITROËN C3 C-SERIES

Od predstavitve tretje generacije modela C3 leta 2016 je ta najbolje prodajani model znamke Citroën prepričal že več kot milijon kupcev po vsem svetu, od tega v Sloveniji že več kot pet tisoč in je po prodaji v segmentu leta 2021 v Sloveniji končal na drugem mestu pri prodaji fizičnim strankam.

Ključni elementi njegovega uspeha so edinstvena oblikovna zasnova vzdržljive petvratne limuzine z visokim in horizontalno umeščenim sprednjim sklopom, bočne zaščite pred udarci Airbumps®, podaljški blatnikov in široki odbijači, seveda pa tudi dobro počutje v nadvse prostorni notranjosti z udobnimi sedeži in vzmetenjem, značilnim za znamko Citroën. Druga prednost je široka paleta kombinacij za individualizacijo podobe. Ta prepriča vse tiste kupce, ki želijo vozilo prilagoditi po svojemu okusu.

Najnovejši Citroën C3 C-Series, ki bo v Evropi na voljo na osnovi izvedenke Feel Pack, bo tega mestnega malčka popestril z dodatki v prodorni bronasti barvi Bronze Anodisé, s katero bo postal še bolj privlačen in dinamičen. Najnovejši barvni paket krasi obrobe dekorativnih dodatkov za streho, bočne zaščite Airbump®, okrasne profile sprednjih meglenk, nalepke na zadnji vogalni steni in najnovejšo ploščico C-Series, ki je nameščena na spodnjem delu vzvratnega ogledala na voznikovi strani.

Notranjost modela C3 C-Series je od zdaj še bolj mikavna. Pridobila je novo in izjemno elegantno okrasno letev armaturne plošče, ki je povzeta iz specialne serije Saint James in obdana z materialom TEP (blago s prevleko iz plastike, vzdržljiva tehnična tkanina) Alba z belimi okrasnimi šivi in obrobo v matiranem kromu. Ohranila pa je serijsko kombinacijo notranjosti v tkanini Mica Grey in tudi 16-palčna lita platišča Matrix z diamantno obdelavo. Med dodatki, ki nedvomno poenostavijo vsakodnevno vožnjo, pa najdemo dodatno zatemnjena zadnja stekla, električno zložljiva zunanja ogledala in sprednja stekla z električnim sekvenčnim pomikom.

Med možnostmi so tudi dvobarvna streha (streha v črni Onyx z barvami karoserije bela Banquise, siva Acier, Sable in siva Platinium ali streha v beli Opale, ki je na voljo s karoserijo v črni Perla Nera), ogrevani sedeži in povezljiva navigacija.

CITROËN C3 AIRCROSS C-SERIES

Citroën C3 Aircross je eden od akterjev segmenta B-SUV. Od predstavitve so v Sloveniji prodali že dobrih 1.400 vozil. Cenjen je zaradi svoje vsestranskosti z vidika uporabe, prostornosti, modularnosti in vzornega udobja. Ravno za C3 Aircross je bila leta 2020 prvič na voljo specialna serija Citroën C-Series.

Z najnovejšo specialno izvedenko C-Series bo pridobil še bolj elegantne karakterne poteze in tudi nova 16-palčna lita platišča X Cross Full Diamond Cut.

Poleg elegantnega sprednjega dela in pustolovskega videza bo kupce prepričala tudi ponudba za individualizacijo podobe, ki je na voljo za C3 Aircross, saj se je kar 35 odstotkov kupcev odločilo za dvobarvno karoserijo, 25 odstotkov pa za barvni paket. Zaradi tega je bilo povsem samoumevno, da bo za kolekcijo C-Series 2022 na voljo nov barvni paket Anodisé Bronze, ki krasi vstavke sprednjega odbijača, ohišje zunanjih ogledal in novo ploščico 3D C-Series, ki je nameščena na zgornjem delu sprednjih vrat.

Potniški prostor obdaja izčiščena kombinacija notranjosti Mica Grey z oblazinjenjem sedežev v tkanini in armaturno ploščo v materialu TEP Origami sive barve Delice. Serijsko pa so od zdaj na voljo tudi sprednje in zadnje preproge.

V ponudbi modela C3 Aircross C-Series so vse možnosti izvedenke Feel Pack, kot na primer sistem Grip Control za izboljšano vlečno moč s pomočjo pri speljevanju v klanec (Hill Assist), s katerim lahko preizkusimo pustolovski značaj vozila in zapeljemo na čisto vse terene, in pa tudi dvobarvna streha za bolj opazno individualizacijo podobe.

C3 Aircross C-Series, ki je primeren tako za vožnjo po mestu kot zunaj njega, bodisi do službe bodisi med počitnicami. Specialna serija je v ponudbi vseh motorjev izvedenke Feel Pack in po izbiri s štirimi barvami karoserije (siva Platinium, siva Artense, bela Banquise in Khaki Grey).

CITROËN C4 IN Ë-C4 C-SERIES

C4 pooseblja celotno strokovno podkovano znanje in modernost znamke Citroën in je priznan po udobju v notranjosti, ki ga omogočajo sedeži Advanced Comfort, prvovrstni kakovosti bivanja in vzmetenju s progresivnimi dvojnimi hidravličnimi omejevalniki. Pridobil je tudi električno izvedenko ë-C4, ki predstavlja 35 odstotkov naročil te kompaktne petvratne limuzine v Evropi (v obdobju od oktobra 2021 do februarja 2022).

V potniškem prostoru vozil C4 in ë-C4 C-Series se bohotijo kombinacija notranjosti Urban Grey, ki stilsko dopolnjuje sedeže v sivi tkanini z motivom dvojnih puščic in tekstilnim materialom z učinkom črnega usnja, nosilec Smart Pad Support Citroën in samozatemnitveno vzvratno ogledalo.

Med možnostmi so na voljo vse, ki so v ponudbi za stopnjo opreme Feel Pack, in še barvni paket Glossy Black.

CITROËN C5 AIRCROSS C-SERIES

Uspeh modela C5 Aircross je bil potrjen leta 2021 s hibridno izvedenko.

Z novo kolekcijo 2022 bo ta SUV pridobil nov barvni paket Bronze Anodisé, ki bo nadomestil barvni odtenek Deep Red Anodisé. Barvni dodatki krasijo zaščite Airbumps®, reže za dovod zraka na sprednjem odbijaču in ploščico C-Series, ki je pritrjena na levi strani vozila.

Udobje kolekcije C-Series se pri vozilu C5 Aircross odraža tudi prek vzmetenja Citroën Advanced Comfort, ki je na voljo serijsko in zagotavlja vzorno udobje ter občutek preletavanja cestišča z letečo preprogo, pa tudi s sedeži Advanced Comfort Wild Black (kombinacija tkanine 3D SAO v črni barvi in tkanine z učinkom sivega usnja na zgornjem delu naslonjal), ki imajo v sredini penasto gumo visoke gostote, nad tem pa še dodatno plast pene razkošne in moderne oblikovne zasnove, ki po obliki spominja na gelirane kapsule.

Povezljivost serije C-Series se izraža s serijskim navigacijskim sistemom Citroën My Drive na novem desetpalčnem zaslonu HD, ki zajema Android Auto in Apple CarPlay, in tudi s sistemom My Citroën Assist (z vključenim paketom SOS in asistenca).

In nenazadnje je v serijski opremi na voljo tudi sistem za nadzor mrtvih kotov, kot zelo pomembna pridobitev za brezskrbno vožnjo z vozilom C5 Aircross C-Series.

Specialna serija je na voljo za vse bencinske in dizelske motorje (PureTech 130 S&S EAT8 in BVM6, BlueHDi 130 S&S EAT8 & BVM6).

Za več informacij o znamki Citroën obiščite spletno mesto za medije www.citroen.si.

Naročnik oglasnega sporočila je C AUTOMOBIL IMPORT, D. O. O.