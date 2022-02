Čez tri leta konec za običajne motorje? Evropska komisija jezi avtomobiliste.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

1. septembra 2025 bi moral začeti veljati nov emisijski standard Euro 7, ki bo avtomobilske proizvajalce postavil pred veliko dilemo – ali je sploh še vredno razvijati in prodajati avtomobile z motorji na notranje zgorevanje.

Lansko pomlad so se pojavili prvi natančnejši obrisi novega standarda izpustov Euro 7, ki naj bi začel veljati leta 2025 in naj bi s svojimi zahtevami močno zaznamoval avtomobilsko prihodnost v Evropi. Zaradi strogih emisijskih zahtev bodo morali proizvajalci najti nove načine, kako znižati emisije ogljikovega dioksida, to pa bo dvignilo stroške in cene avtomobilov v najbolj množičnih razredih. Pri Nissanu so zato že ukinili razvoj novih bencinskih motorjev, a zdaj se zamude pojavljajo tudi pri določanju končnih regulacij, kar prinaša dodatne skrbi za proizvajalce, ki od Evropske unije zahtevajo ukrepanje. Časa do leta 2025 jim bo hitro zmanjkalo. V treh letih se morajo namreč odločiti, ali sploh še nadaljevati razvoj motorjev na notranje zgorevanje.

Pri Evropski uniji so odločitev o dokončnih novostih, ki jih prinaša emisijski standard Euro 7, spet zamaknili. Tokrat naj bi bile vse podrobnosti znane julija letos, a to že prinaša precej nezadovoljstva pri evropskih advokatih in industrijskih lobističnih skupinah, saj potrebujejo uradne informacije, da prilagodijo načrte za prihodnost.

Obstoječi standard velja od leta 2014

Standardi EU omejujejo izpuste emisij avtomobilov lahkih gospodarskih vozil in tovornjakov. Regulatorji so omejili izpuste finih delcev, ogljikovodikov in ogljikovega monoksida pri bencinskih ter dizelskih motorjih. A trenutni standard Euro 6 velja od leta 2014, zato se že nekaj časa pripravlja nov standard, ki pa ne bo začel veljati pred letom 2025.

Proizvajalci morajo zato slediti zahtevam Evropske unije, a novi Euro 7 bo po prvih napovedih postavil emisijske standarde nevarno visoko. V času, ko se prodaja počasi premika v smer polne elektrifikacije in proizvajalci na milijarde evrov vlagajo v razvoj, si ne morejo privoščiti nove fronte. Številni bi tako lahko zaradi previsokih stroškov razvoja in posledično dodatnih komponent, ki bodo podražile avtomobile, preprosto obupali. Morebiten dvig bo seveda nosil kupec. Sprejetje tako strogih meril lahko pod vprašaj postavi obstoj mnogo cenejših velikoserijskih avtomobilov.

Nissan zaradi Euro 7 že prekinil razvoj novih motorjev

Za razliko od obstoječih standardov Euro 6d bi pri standardu Euro 7 upoštevali izpuste v številnejših vozniških režimih: tudi ob hladnem zagonu motorja, v počasni mestni vožnji z ustavljanjem, ob močnem pospeševanju in celo ob vožnji prikolice. Ker ti režimi predstavljajo le majhen del življenjskega cikla avtomobila, jih obstoječi standard izpustov upošteva le manjšinsko.

Oktobra 2020 so pri nemški industrijski skupini VDA skupaj z drugimi proizvajalci, ko so prvič razkrili, kaj vse bi lahko prinesel novi standard, že opozorili, da bi lahko s tem končali življenje motorjem na notranje zgorevanje v Evropi. Nissan je pred dnevi že uradno potrdil, da so končali razvoj motorjev na notranje zgorevanje za evropski trg.

Še druga prestavitev razkritja

Evropska komisija bi morala končno podobo standarda razkriti v zadnjem četrtletju preteklega leta. Dokaj hitro so ta rok premaknili na 5. aprila letos. Konec januarja so ga spet zamaknili, zdaj naj bi celoten predlog razkrili 20. julija. Kot je povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije, bodo zdaj prvič istočasno regulirali izpuste osebnih vozil, lahkih gospodarskih vozil in tovornjakov.

Avtomobilska industrija in svetovalne skupine so Evropsko komisijo prosile za čimprejšnjo objavo novega standarda Euro 7 in njegovih zahtev. Le tako se bodo lahko dovolj hitro pripravili na zahtevane spremembe. Pri ACEA (Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev) so zdaj poudarili, da zamikanje uradne objave standarda Euro 7 vse bolj pritiska na avtomobilske proizvajalce. Prvotni datum, 1. september 2025, ko naj bi začel veljati Euro 7, bo zaradi teh zamikov težko ulovljiv, stroški razvoja pa se bodo zaradi hitrega odziva še povečali.