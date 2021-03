EU bi imela nadzor v novih avtomobilih. Kaj to pomeni?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropski regulatorji imajo za zdaj v mislih tri možnosti, a se bodo do konca leta odločili, katero bodo izbrali in vpeljali do leta 2025.

Evropski regulatorji imajo za zdaj v mislih tri možnosti, a se bodo do konca leta odločili, katero bodo izbrali in vpeljali do leta 2025. Foto: Reuters

Emisijski standard Euro 6 je začel veljati leta 2015, a se evropski regulatorji že posvečajo naslednjemu emisijskemu standardu. Euro 7 bo po pričakovanjih zadnji standard, preden bodo vsi avtomobili postali povsem brezemisijski. Sklepni predlog bo v Evropskem parlamentu predstavljen do konca letošnjega leta in bo začel veljati okoli leta 2025.

Tri možnosti za nova pravila

V Evropski uniji se za zdaj ukvarjajo predvsem s tremi možnostmi za Euro 7. Prva je le manjša prilagoditev standarda Euro 6 in sledenje že ustaljenim pravilom. Druga prinaša nekoliko večje popravke in prilagoditve, še strožje omejitve izpustov CO2 in NOx ter nove testne protokole za emisije toplogrednih plinov.

Evropska unija bi rada nadzorovala izpuste ves čas uporabe avtomobila. Podatki bi se samodejno pošiljali v zbirni center, kjer bi lahko v realnem času nadzorovali količino izpustov. Foto: Reuters Tretja možnost je vsekakor najbolj drzna in predlaga, da se poleg upoštevanja prvih dveh dodajo še nova pravila. Avtomobili bi morali samodejno sporočati realne podatke o emisijah celotno obdobje uporabe. S tem dodatkom bi zagotovili skladnost, robustnost pred posegi in izvajanje v celotni življenjski dobi vozila, so povedali v Evropski uniji. Veljavno diagnostiko prek OBD bi zamenjali in vpeljali nove načine nadzora.

S to možnostjo bi emisijke podatke zbirali prek računalnika in jih lahko nadzorovali ter preverjali skladnost med delovanjem avtomobila. Zaradi nenehnega preverjanja bi vozila, ki ne bi dosegla standarda Euro 7, lahko padla na tehničnem pregledu, tudi če bi bila na cesti že nekaj let. Tehnični pregledi bi se zaradi nenehnega sporočanja podatkov v zbirni center lahko izvedli celo samodejno.

Samodejni vklop električnega načina glede na lokacijo

A zgodba s tretjo možnostjo se tu še ne konča. Avtomobili bi lahko samodejno vklopili električni način glede na lokacijo avtomobila. To pomeni, da bi se lahko avto teoretično zaklenil v električni način, ki ga voznik ne bi mogel izklopiti. Kot poroča Auto Express, bi sistem deloval prek signala GPS, zato ne bi bilo neposredne povezave avtomobila s strežniki Evropske unije.

Vse skupaj je odvisno predvsem od finančnih posledic. Kot pravijo evropski regulatorji, bi imela prva možnost pozitiven vpliv predvsem zaradi racionalizacije administrativnih stroškov in olajšanih testnih procedur. Druga možnost bi prinesla dodatne stroške na krajši rok, kar bi se lahko preneslo na potrošnike, a ocenjujejo, da bi imelo to pozitiven dolgoročni vpliv na zdravje in okolje.

Tretja možnost bi zagotovo prinesla višjo nakupno ceno avtomobila, toda glede na besede regulatorjev nenehen nadzor nad emisijami avtomobila vse obdobje njegove uporabe ne bi smel prinesti velikih stroškov. S pomočjo sinergij in zamenjavo obstoječih priključkov OBD ter potovalnih računalnikov z natančnimi podatki bi se strošek na dolgi rok zmanjšal. S tretjo možnostjo bi tudi znatno zmanjšali izpuste, saj bi takoj zaznali nepravilnosti in okvare. S tem bi potrošniki razumeli dvig cene, saj bi se povečalo zaupanje v Euro standarde.