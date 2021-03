Kitajci so lani kupili 1,25 milijona novih električnih avtomobilov in priključnih hibridov. To je več kot tretjina globalnega trga, ki je lani znašal 3,18 milijona vozil. Kitajski trg predstavlja 38 odstotkov celotne globalne prodaje avtomobilov s priključnim kablom. Evropejci so lani skupno kupili 1,37 milijona novih tovrstnih vozil − skupno torej celo več kot Kitajska.

Te države so pri prodaji elektrificiranih avtomobilov najuspešnejše

Zahvaljujoč finančnim ugodnostim je trg električnih in priključno hibridnih vozil močno zrasel v Nemčiji. Tam je prodaja zrasla za 264 odstotkov na skupno 395 tisoč avtomobilov. Nemci so tako prehiteli ZDA s 322 tisoč prodanimi vozili.

Med posameznimi državami sledijo Francija (195 tisoč), Velika Britanija (175 tisoč), Norveška (108 tisoč), Švedska (94 tisoč), Nizozemska (88 tisoč), Italija (60 tisoč) in Kanada (53 tisoč). Ti podatki torej vključujejo tudi priključne hibride poleg povsem električnih avtomobilov.

Po svetu danes vozi že 10,9 milijona električnih in priključno hibridnih avtomobilov. Največ, pet milijonov, na Kitajskem. Sledijo ZDA z 1,77 milijona registriranih vozil.

Tesla zgolj z električnimi pogoni pred vsemi

Med proizvajalci je še naprej najuspešnejša Tesla. Lani ji je uspelo prodati skoraj pol milijona avtomobilov. Na drugem mestu je Volkswagen s 422 tisoč prodanimi vozili, kjer pa so (za razliko od Tesle) vključeni tudi priključni hibridi. Tretji najuspešnejši globalni proizvajalec je kitajski SAIC, sledita pa skupina BMW in kitajski BYD.