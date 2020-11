Čez nekaj mesecev v Evropi: tak dodatek si je zamislila Toyota

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

C-HR je bil za Toyoto pred štirimi leti eden od ključnih produktov za evropski trg, ki ga zdaj dopolnjujejo še z dinamično različico GR Sport. Dodatki so predvsem kozmetični, pogona ostajata enaka kot pri klasičnem C-HR.

Foto: Toyota Za Toyoto je bil C-HR eden od najpomembnejših avtomobilov za evropski trg, saj je pomenil njihovo ponudbo v tem vse hitreje rastočem razredu kompaktnih športnih terencev in križancev. Že prvo leto so jih v Evropi prodali 120 tisoč, do danes pa po evropskih cestah vozi več kot 400 tisoč tovrstnih vozil.

C-HR bo zdaj po corolli prav tako dobil športno različico GR Sport, ki prinaša nekaj več opreme in rahlih dodelav za boljšo vozno izkušnjo. C-HR sicer poganjata dva različna hibridna sklopa, in sicer z 1,8-litrskim ali dvolitrskim bencinskim motorjem.

Toyota je pri novi različici model C-HR obula v 19-palčne gume (dimenzija 225 45), za boljšo vozno izkušnjo pa so prilagodili tudi podvozje in volanski sistem.

V ponudbi od januarja 2021

Tako pri zunanjosti kot notranjosti opazimo več dinamično zasnovanih podrobnosti. Tako bo imel tak C-HR v notranjosti več dodatkov iz usnja in alkantare, dodatne šive na volanskem obroču, oblazinjenje sedežev in podobno. Del serijske opreme bodo boljši avdiosistem, pa tudi elektronsko ter ogrevani pomični sprednji sedeži.

Toyota bo različico GR Sport pri modelu C-HR v ponudbo vključila januarja prihodnje leto.

Foto: Toyota

