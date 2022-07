Češki policisti so dobili nove atraktivne avtomobile #foto

Češka policija je v Pragi svečano predstavila prvih deset zmogljivih policijskih avtomobilov, ki so nastali na osnovi BMW 540i xDrive touring.

Te avtomobile poganja trilitrski šestvaljni bencinski motor z močjo 335 "konjev" in 449 njutonmetri navora. Moč se na vsa štiri kolesa prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika.

Poleg vpadljive zunanjosti in osnovnih policijskih pripomočkov, kot so dodatna svetila, sirena, kamere in komunikacijski sistemi, večjih predelav avtomobili niso dobili. Skupno bo imela češka policija na voljo pet takih avtomobilov, ostalih pet pa bo neoznačenih in bodo namenjeni za nekoliko bolj prikrito delo na avtocestah.

BMW bo na Češko sicer skupno poslal kar 70 svojih avtomobilov.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW