Cene so astronomske: slavna veriga hotelov ima svojo jahto

Svetovno znana veriga hotelov Ritz-Carlton že nekaj let gradi luksuzno jahto, za katero začeli sprejemati rezervacije za leti 2020 in 2021. V all-inclusive hotelu ima vsaka soba svojega osebnega pomočnika in pogled na morje, v restavraciji bo kuhal kuhar, nagrajen z Michelinovo zvezdico, celotna izkušnja pa je namenjena največjemu udobju. Cena? Za štiri noči od 3.000 evrov dalje, za dvanajst noči pa od deset tisoč evrov dalje. Cena se prilagaja lokaciji, kjer bo ladja plula.

Leta 2017 je podjetje Ritz-Carlton razkrilo načrte o gradnji treh novih luksuznih jaht, ki naj bi začele pluti na začetku leta 2020. Že naslednje leto so začeli pobirati rezervacije za začetek leta 2020, toda zamude so hotelskega velikana prisilile, da bo prva plovba uradno opravljena 14. junija prihodnje leto. Projekt naj bi se zavlekel tudi zaradi visokih stroškov. Prvoten finančni načrt naj bi presegli za 55 milijonov dolarjev (49,3 milijona evrov). Z novim načinom hotelirstva in ekskluzivno ponudbo, ki prinaša visoke cene bivanja, želijo pri podjetju Ritz-Carlton zadostiti potrebe enega odstotka prebivalcev. Tolikšen delež Zemljanov namreč lahko uživa v takšnem razkošju in si želi svoj prosti čas preživljati na drugačen način.

Unikatne sobe s pogledom na ocean

V vsaki izmed treh jaht bo prostora za 298 potnikov, ki bodo bivali v 149 sobah s pogledom na ocean. Nekatere sobe bodo Foto: ritzcarlton.com dvonadstropne, z okni od tal do stropa in pomičnimi stenami, ki bodo lahko spremenile koncept sobe po željah posameznika. Za zasnovo in obliko sob je poskrbelo švedsko podjetje Tillberg Design.

Prva končana jahta Evrima bo ponujala unikatna potovanja po Karibih, Sredozemlju, severni Evropi in Latinski Ameriki. Zaradi razmeroma majhnih mer bodo potniki lahko dostopali do različnih pristanišč, ki zaradi majhnosti niso dosegljiva velikim počitniškim jahtam.

149 sob bo razporejenih na desetih krovih. Poleg številnih restavracij in barov bo potnikom na voljo uporaba fitnesa, spaja in marine. Foto: ritzcarlton.com

Kuhal bo kuhar s tremi Michelinovimi zvezdicami

Potniki se bodo lahko razvajali tudi v restavraciji, kjer bo glavni kuhar Sven Elverfeld, prejemnik treh Michelinovih zvezdic. Manjkali ne bodo niti spa, možnost individualnih ekskurzij z majhnimi gliserji, bar s prostorom za ljubitelje cigar in konjaka. Na desetih krovih bo potnik kralj, z dovolj prostora za sproščanje ali uživanje v sobi.

Na tretjem krovu je marina z neposrednim dostopom do oceana. Tam je tudi prostor za sončenje ali kopanje v bazenu, potniki, ki si zaželijo adrenalina, lahko skočijo na vodni skuter ali spijejo kozarec vina oziroma koktajl v bližnjem baru. Na treh različnih krovih bodo tri različne restavracije. Povsem zgoraj bodo pekli na žaru, imeli pa bodo tudi azijsko restavracijo in restavracijo, kje bodo menije prilagajali glede na položaj ladje - potniki bodo tako vsak dan lahko jedli lokalne specialitete.

Marina z barom, bazenom in dostopom do vodnih skuterjev Foto: ritzcarlton.com