Celo slavni Italijani pridejo: ta letala bodo danes nad Slovenijo

Mariborsko letališče je iz vidika komercialnega letalskega prometa domala prazno, zato pa se tam dogaja toliko več zanimivih letalskih dogodkov. Letos so tam spet svoj predsezonski trening kamp izpeljali piloti avstrijske zasedbe Flying Bulls, danes bo Maribor po letu 2008 spet gostil letalski miting Aeros. Ta bo imel svoje mesto sicer na športnem letališču Skoke ob Letalskem centru Maribor, torej na nasprotni strani letališke ploščadi oziroma stavbe mariborskega mednarodnega letališča.

Organizatorji so miting posvetili 30-letnici samostojne Slovenije, 135-letnici rojstva prvega in največjega slovenskega letalca Edvarda Rusjana in 45-letnici ustanovitve Letališča Maribor.

Formacija desetih letal zasedbe Frecce Tricolori

Vrhunec dneva bo napočil predvidoma ob 16.50. Takrat bo vzletela ekipa slavne italijanske zasedbe Freccce Tricolori. Ena najbolj znanih letalskih skupin, ki izvaja programe v dovršenih formacijah, je v Maribor prispela z desetimi letali. Njihov prihod na manjši miting v Slovenijo je povezan predvsem s covidom-19 in pomanjkanjem podobnih letalskih spektaklov. Italijani bodo v zraku predvidoma 30 minut, piloti pa so člani elitne zasedbe italijanskih zračnih sil. V uporabi imajo letala AA, v različici MB-339PAN. Ta je namenjena prav njihovi skupini, saj so jim naknadno namestili generatorje dima.

Video - tako v Maribor vabijo piloti Frecce Tricolori

Slovenska policija se bo predstavila tudi s spustom pripadnikov po vrvi iz helikopterja leonardo AW169. Foto: Aeros 2021

Program na mariborskem letališču se bo danes začel dopoldne z bližnjim ogledom letal. Popoldne se bo dogajanje preselilo v zrak. Med 12. in 13. uro se bodo tako predstavili avstrijski modelarji, od 13. do 14. ure pa nato različna civilna letala Letalskega centra Maribor in slovenske vojske - to bosta pilatusa PC6 in PC9.

Ob 14. uri bodo v zraku še zanimivejša letala in druga plovila. Med temi omenimo helikopter slovenske vojske bell 412, pa letalo zlin 526 s pilotom Ličerjem - poznamo ga kot tistega, ki je že večkrat letal pod obokom mostu v Solkanu - lani obnovljeno starodobno letalo slovenskega izvora libis 180 (lastnik in pilot Bunderla), videli bomo akrobatski program s starodobnim jadralnim letalom, nov helikopter slovenske policije leonardo AW169 s prikazom spuščanja po vrvi, pa znanega madžarskega akrobatskega pilota Zoltana Vereša z letalom MSX in podobno.

Iz Kecskemeta nad Maribor lovec saab gripen

Okoli 15. ure eden prvih vrhuncev. Iz madžarskega Kecskemeta bo priletel vojaški lovec saab gripen. Njegov pilot Mate Majerik na letališču sicer ne bo pristal, bo pa v zraku zagotovo izvedel privlačen program. Saabovo vojaški lovec navsezadnje zmore najvišjo hitrost kar dva macha (do 2.640 kilometrov na uro), sicer pa Madžari s takim letalom v službi morebitnega prestrezanja skrbijo tudi za varnost na slovenskem nebu. Vojaške zračne sile naših vzhodnih sosedov imajo v najemu 14 takih letal.

Video - tako leti saab gripen

Nekaj deset let stari trenažni vojaški lovci še vedno jemljejo dih

Paša za oči bo tudi starodobno vojaško trenažno letalo ryan PT-22 (enega takih ima v lasti tudi Hollywoodski zvezdnik in zagrizen letalec Harrison Ford), pa stari vojaški trenažni lovec aero L-29 “delfin” - nekoč glavno trening letalo za pilote zračnih sil takratne Sovjetske Zveze. Enako velja tudi za češkega trenažnega lovca aero L-159 alca, predvidoma bosta program izpeljali dve taki letali.

Video - Aero L-29 “delfin”